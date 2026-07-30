Un oficial le salvó la vida a un bebé en San Isidro: de los guiños del destino al agradecimiento eterno de su madre

Dicen que el destino tiene diversas formas de manifestarse. A veces, a través de pequeños guiños que lo modifican todo para que una historia concluya con un final feliz. En otras mediante, ángeles que prefieren las travesuras de la casualidad.

Estos seres protectores no siempre llegan con túnicas celestiales ni con alas; a menudo eligen disfraces más terrenales, aportando luz a la vida de las personas, incluso bajo la apariencia de un uniforme azul.

Es que esta historia ocurrida la noche del viernes 17 de julio en Villa Adelina sería completamente opuesta si todo no se hubiera alineado en el momento justo para que dos situaciones confluyan en el mismo espacio geográfico temporal.

Milo, un pequeño de apenas un año, dormía en la casa de su abuela, situada en la calle El Indio al 2400. Su madre, Abigail Rodríguez, lo había dejado allí porque debía irse a trabajar muy temprano al día siguiente. Su hermana y sus primas también estaban acompañando a la criatura.

Milo, su mamá Abigail y el resto de su familia junto a Cristian y sus compañeros, el sargento Leandro Torres y el oficial Alan Ferreyra Genileza Abigail Rodríguez

En el living, la familia compartía la tarde cuando un sonido extraño provino de la cuna: una respiración profunda, similar a un suspiro o a una tos mal terminada. Al principio, debido a que el niño estaba con un poco de mucosidad, no se alarmaron, pero al acercarse, la realidad los golpeó con una fuerza devastadora: el bebé no respiraba y su color de piel ya no era el habitual.

La desesperación se apoderó de la casa. La abuela, presa de los nervios, comenzó a gritar mientras las primas y la hermana de Abigail intentaban realizar maniobras de emergencia. Lo pusieron boca abajo y le golpearon la espalda en busca de que la obstrucción le dé paso al aire.

Pero Milo no reaccionaba. Entonces, tomaron la decisión de salir a la calle, subirse al auto y llevar a la criatura al hospital más cercano. En medio del caos llamaron a Abigail. Ella estaba en su casa, a solo cuatro cuadras. Pero ese trayecto en auto, que apenas dura segundos, se sintió como una eternidad. “Milo no reacciona”, fue la frase que escuchó por teléfono y que la hundió hasta los temores más profundos.

Si todo esto formara parte de una película, el cambio de plano viajaría hacia otro lugar del barrio, donde aparecería en primer plano el otro protagonista de esta historia. Mientras la vida de Milo pendía de un hilo, el oficial Cristian Sánchez realizaba, junto a sus compañeros (el sargento Leandro Torres y el oficial Alan Ferreyra, los tres integrantes de la Patrulla Municipal de San Isidro), su rutina de vigilancia.

Cristian, un hombre de 41 años y padre de dos hijas adolescentes, tomó ese día una decisión que él mismo atribuye al destino: desviarse de su recorrido habitual para acercarse al límite con San Martín, una zona que consideraba más sensible en ese momento.

Al circular por la calle El Indio, observó a un grupo de personas en la vereda. En un primer momento pensó que era una familia entrando a su casa, pero al notar que una mujer abanicaba desesperadamente a alguien, su instinto policial, y humano, le indicó que algo andaba mal.

“Aceleré la marcha y cuando llegamos nos dimos cuenta de que era un bebé”, relata Cristian, en diálogo con LA NACION. Al bajar del móvil, se encontró con una escena de crisis total: mujeres llorando y un bebé inconsciente.

Sin dudarlo, tomó a Milo en sus brazos. Al notar que no respiraba, comenzó a aplicar la maniobra de Heimlich, para intentar con la presión liberar la obstrucción que impedía al niño respirar. mientras preguntaba si el pequeño había ingerido algo. La respuesta de la familia fue que estaba durmiendo; no había comida de por medio y era su propio moco el que estaba obstruyendo sus vías respiratorias.

Segundos entre la vida y la muerte

Cristian le pidió a su compañero que vaciara el asiento trasero el patrullero para utilizarlo como camilla improvisada y que pidiera una ambulancia por radio. Abigail llegó en ese preciso instante y se encontró con la imagen que cualquier madre teme: un patrullero en la puerta, sus familiares llorando desconsoladamente en la vereda y un policía golpeándole la espalda de su hijo.

“Yo ya me imaginé cualquier cosa”, le dijo ella a LA NACION. Sin embargo, bajo la presión extrema, el oficial mantuvo la calma necesaria. Tras los primeros movimientos, notó un pequeño quejido. “Aceleré la maniobra y le di un poco más fuerte para reanimarlo”, cuenta Cristian. Finalmente, Milo largó un llanto fuerte y pidió por su madre.

A pesar de que el bebé ya respiraba, la tensión no había terminado. Los policías escoltaron el auto de la familia hasta el hospital de Boulogne, asegurándose de que llegaran a salvo y rápido. “Cristian no se separó ni un segundo de mi lado. Se quedó en la guardia mientras los médicos hacían todos los estudios para descartar cualquier otro riesgo”, detalla Abigail. Solo cuando los profesionales confirmaron que el niño estaba perfecto y le dieron el alta, los oficiales regresaron a su servicio.

La gratitud de la familia fue tal que Abigail no sabía como hacer para devolverle a Cristian todo lo que había hecho por Milo. En el momento todo se resumió a un abrazo intenso, el que solo puede describir el agradecimiento de una madre a la persona que le salvó la vida a su hijo.

Al día siguiente, ella publicó la historia en un grupo de Facebook de Villa Adelina para destacar el lado humano y heroico de la fuerza: “Quería que sea visible porque hay una imagen mala de la policía, pero no son todos iguales. No hay que generalizar”. La publicación se volvió viral y superó los 22.000 “me gusta”.

“En medio de tanto miedo y desesperación, ellos (por los policías) fueron un apoyo enorme. NO tengo palabras para agradecerles lo que hicieron por nosotros”, expresó la madre del niño.

El sentido posteo de Abigail en Facebook, agradeciendo la fundamental intervención de Cristian para salvarle la vida a su hijo Nilo Genileza Abigail Rodríguez

Para Cristian, rescatar a Milo fue un hito personal. Cuatro días después del suceso, recibió un mensaje que lo quebró emocionalmente: un audio de su padre, Pepe, “un hombre duro y de campo que vive en Salta”, diciéndole lo orgulloso que estaba de él.

“Fue el mensaje más lindo que recibí de mi papá en 41 años... Me hizo quebrar de una manera increíble. Porque sé que él me ama, pero es de una generación que no lo dice con palabras”, resume el oficial.

Una semana después, Cristian volvió a visitar a Milo y lo encontró “hermoso y grande”, sellando un vínculo que comenzó con una maniobra de emergencia y terminó en un afecto y un vínculo profundo.

La hechos son contundentes: si Cristian no hubiera doblado en esa esquina en ese minuto exacto, la historia hoy sería muy diferente y poco feliz. Y fue posible gracias a un guiño del destino y la intervención de un ángel vestido de azul.