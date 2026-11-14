Arrestaron a un comisario por matar a un policía durante un operativo para atrapar a cuatro extranjeros

La fiscalía de Chascomús ordenó el arresto de un comisario por la muerte de uno de sus subordinados durante un procedimiento en el que varios uniformados buscaban detener a un grupo de delincuentes chilenos. En ese operativo, un sargento de la policía bonaerense recibió un disparo mortal que fue efectuado por el ahora detenido jefe de la comisaría local. La Justicia investiga las circunstancias que rodearon al deceso del suboficial y se dispuso la captura del comisario que fue autor del disparo, más allá de que en principio la causa fue caratulada como homicidio culposo.

Esa calificación con la que abrió el expediente la fiscal Daniela Bertoletti Tramuja señala que la muerte del sargento Federico Colarusso se habría tratado de un accidente, pero de todas maneras la representante del Ministerio Público aguarda el resultado de peritajes y el análisis de los testimonios de los policías involucrados en el hecho avanzar con la investigación. Como se consignó, la decisión inicial fue el arresto del comisario, de acuerdo con lo informado por el medio ChascomúsCiudad.

Las dudas que surgen en este caso parten del momento en que el suboficial recibió el disparo en el tórax. Es que la detonación del arma del comisario se escuchó cuando los cuatro sospechosos ya estaban reducidos y esposados. El procedimiento ya había concluido en el momento de la muerte de Colarusso.

El trágico hecho ocurrió anoche en el barrio Lomas Altas, ubicado en la zona oeste de Chascomús, donde efectivos policiales persiguieron y capturaron a presuntos integrantes de una banda que estaba bajo investigación judicial por robos cometidos en la localidad de Alejandro Korn.

Según las primeras reconstrucciones de la causa, los investigadores habían identificado una vivienda alquilada por los sospechosos semanas atrás y también un vehículo con pedido de secuestro por su presunta vinculación con un robo calificado, informó la agencia Noticias Argentinas.

Se indicó que luego de rodear la vivienda, los uniformados se tirotearon con los delincuentes que buscaban fugarse. Cuatro hombres de nacionalidad chilena quedaron detenidos tras ese intercambio de disparos que no provocó lesiones.

De acuerdo con las actuaciones preliminares, cuando los detenidos ya permanecían esposados en el suelo y los agentes aguardaban instrucciones judiciales, se produjo una detonación. El disparo habría partido del arma reglamentaria que manipulaba el comisario interino de Chascomús e impactó en el pecho de Colarusso. La investigación busca establecer las circunstancias exactas del episodio y determinar si existió una manipulación negligente del arma por parte del jefe policial.

Colarusso era oriundo de la localidad bonaerense de General Belgrano y residía en Ranchos. Prestaba servicios en el Destacamento de Seguridad Vial de Lezama y tenía una reconocida trayectoria dentro de la fuerza provincial.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Defensa Civil de Lezama expresó sus condolencias y acompañó a los allegados del efectivo. “Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, amigos y compañeros de servicio, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias y nuestro respeto ante tan irreparable pérdida”, señaló ese organismo.