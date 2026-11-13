Trasladaron a Buenos Aires a la joven que denunció ser víctima de trata, pero que estaba prófuga por un homicidio en Recoleta

Estuvo un año y ocho meses próguga de la Justicia. El martes pasado, cuando personal del Grupo Azara dependiente del Escuadrón 8 Alto Uruguay de la Gendarmería Nacional detuvo, en Posadas, Misiones, un auto particular que hacía las veces de taxi presentó un DNI falso y dijo ser víctima de trata. Pero su puesta en escena no duró mucho. Pronto se supo su verdadera identidad y se estableció que tenía una orden de captura internacional. En las últimas horas, Elcira Giménez González, fue trasladada a la ciudad de Buenos Aires para ser indagada por su presunta participación en el homicidio de Magalí Levy, una joven asesinada en su departamento de Recoleta en marzo del año pasado.

Giménez González está alojada en el escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería Nacional, en el barrio porteño de Retiro, informaron a LA NACION fuentes de la fuerza federal de seguridad.

El traslado de la sospechosa

“Las tareas investigativas permitieron detectar que la sospechosa presentó un DNI que no era suyo y, siguiendo todos los protocolos correspondientes, se pudo corroborar que no estaba siendo víctima del delito de trata de personas. Los peritajes dactiloscópicos fueron fundamentales para descubrir que era parte de una organización criminal especializada en robo organizado y poseía pedido de captura internacional solicitada por el Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) por el asesinato de una joven en su departamento de Recoleta”, explicaron desde la Gendarmería Nacional.

El auto que hacía las veces de taxi fue interceptado por los gendarmes en la ruta provincial N° 1, en Posadas. La sospechosa no era la única pasajera. También viajaba un ciudadano chino.

“Los uniformados pudieron constatar que ambos pasajeros no habían ingresado legalmente en la Argentina. Entonces, intervino la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y la Unidad Fiscal de Posadas, que decidió expulsar al ciudadano chino”, se informó oficialmente.

Como se dijo, la ciudadana paraguaya dijo ser víctima de trata. “Ante esta situación, se desplegaron los protocolos correspondientes para ponerla en resguardo y al momento de investigar, por parte de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Misiones de la Gendarmería Nacional, se pudo constatar que el DNI presentado por la joven era falso”, se informó en un comunicado de prensa.

Se determinó que en realidad era Giménez González, de 28 años y prófuga por el homicidio de Levy.

Magalí Levy, la víctima Facebook

Levy fue encontrada muerta el 9 de marzo por la tarde en el departamento de Recoleta donde vivía, en Sánchez de Bustamante al 1200.

Cuando personal de la Comisaría Vecinal 2B de la Policía de la Ciudad, los agentes encontraron que el departamento estaba revuelto y había faltantes, entre ellos, una caja fuerte . La joven, de 28 años, murió asfixiada.

De las primeras averiguaciones se estableció que más temprano había ingresado al departamento una mujer que se desempeñaba como empleada doméstica de la familia y que había sido contratada hace poco tiempo. Se trataba de la joven detenida ahora en Misiones.

Momentos después también entró un hombre, desconocido para los allegados. Ambos se retiraron juntos.

Casi un mes después, luego de que se activaran las alertas internacionales, las fuerzas de Paraguay detuvieron en ese país a un joven identificado como Iván Giménez González, de 20 años. Fue arrestado en la ciudad de San Pedro de Paraná, en el departamento de Itapúa.

Por el crimen sigue prófugo Sixto Fabián Araújo Amarilla, de 30 años, pareja de Giménez González.