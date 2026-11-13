Un motochorro de 17 años fue detenido por el asesinato del repartidor que salvó a dos adolescentes

CÓRDOBA.- Un joven de 17 años fue detenido por el homicidio de Mauro Quinteros, el repartidor de una aplicación, que fue asesinado en Córdoba al salvar a dos adolescentes de 14 años que eran amenazadas por motochorros.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, contó en conferencia de prensa que fue él mismo quien en la madrugada de este viernes llamó al padre del joven. “No me atendió, pero a los 30 segundos se comunicó conmigo porque sabían que estábamos llevando a cabo allanamientos y que en cualquier momento iba a caer”.

Mauro Quinteros, la víctima. captura de redes

Agregó: “Le dije que estábamos haciendo allanamientos, que teníamos a toda la policía trabajando y que iba a caer, que lo mejor que podía hacer era entregarlo”. El padre se presentó con el joven en el departamento central de policía, a donde lo esperaba Quinteros y los jefes de la fuerza.

“El padre, quebrado, me dijo que lo traía a Jefatura de Policía y así fue”, sintetizó.

El jueves a las 22:20 en barrio Alta Córdoba, el repartidor Quinteros observó que un hombre bajó de una moto y avanzaba sobre dos adolescentes. Tiró a una al piso y la apuntó con un arma. Él gritó y se acercó, pero en ese instante el delincuente se dio vuelta y le disparó. La bala lo mató.

Aunque llegaron rápidamente los servicios de emergencia, la víctima murió en el lugar del hecho. Sus compañeros de reparto en un sistema de aplicación de celulares -había varios en la zona- se acercaron y le avisaron a su pareja de hace 16 años, Verónica, quien también trabaja como repartidora.

Quinteros tenía 40 años, había estudiado Comunicación Social en la Universidad Nacional de Córdoba. No tenía hijos. Era oriundo de San José de la Dormida, en el norte de la provincia, donde hoy su familia lo despidió en el cementerio. Hubo una colecta para el velorio y el entierro.

“No hay palabras, no tengo palabras -precisó su pareja- Con mi pareja siempre nos preguntábamos si estábamos bien, si estaba todo tranquilo, si teníamos duda de alguna zona. Siempre estábamos ahí para apoyarnos, ayudarnos y cuidarnos por sobre todo”.

Los repartidores de aplicaciones ayer se movilizaron en Alta Córdoba y también en el centro de la ciudad reclamando justicia y más seguridad, ya que aseguran que reciben decenas de llamados que son “emboscadas”.

Este viernes un grupo, en representación de todos, fue recibido por una autoridad del Ministerio de Seguridad en la Comisaría Novena de esta ciudad. “No pedimos seguridad como repartidores, lo hacemos como ciudadanos”, insistieron.

El joven detenido, identificado como AT, está alojado en el Complejo Esperanza. Según los datos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) no registra ningún antecedente, ni prevencional ni correccional. Hay una denuncia policial por amenazas, pero sin imputación.

Los investigadores siguen trabajando para detener a la otra persona que participó en el crimen.