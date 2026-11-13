Karina Milei celebró el traslado de todos los presos de la cárcel de Devoto a Marcos Paz

“¡Qué semana histórica estamos viviendo!“, sostuvo en su perfil de la red social X la secretaria general de la Presidencia, Karina Mieli, para celebrar la finalización del traslado de todos los presos alojados en la histórica cárcel de Villa Devoto a la nueva unidad penitenciaria de Marcos Paz.

“A pesar de las dudas de algunos, hoy cumplimos con un reclamo de muchos años de los vecinos de Devoto: finalizamos el traslado de los últimos internos a Marcos Paz. Ahora comienza una nueva etapa: recuperar este espacio para los vecinos y volver a integrarlo al barrio”, afirmó la hermana del presidente Javier Milei.

La funcionaria, además, elogió a la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva. ¡Felicitaciones a nuestra gran ministra de Seguridad Nacional y a todas las fuerzas de seguridad que participaron de este enorme operativo!“.

¡Qué semana histórica estamos viviendo!



A pesar de las dudas de algunos, hoy cumplimos con un reclamo de muchos años de los vecinos de Devoto: finalizamos el traslado de los últimos internos a Marcos Paz.



Ahora comienza una nueva etapa: recuperar este espacio para los vecinos y… pic.twitter.com/gztmXxJhZv — Karina Milei (@KarinaMileiOk) November 13, 2026

El trasladado terminó ayer, un día después de la visita del papa León XIV. Los presos que estuvieron a pocos metros del Sumo Pontífice fueron trasladados al nuevo presidio instalado en el complejo penal federal de Marcos Paz, donde el mes pasado había sido transferida la mayoría de los reclusos que estaban alojados en la última penitenciaria que funcionaba en territorio porteño.

“Después de años de promesas incumplidas, terminamos de desalojar Devoto. Con planificación, coordinación y el trabajo de nuestro Servicio Penitenciario Federal y del resto de nuestras Fuerzas Federales, logramos el desalojo total de la cárcel de Devoto. No queda un solo interno”, afirmó la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, en su cuenta de la red social X.

Con ese mensaje, la funcionaria nacional confirmó que habían quedado vacíos los pabellones de la cárcel que había sido inaugurada en 1927. Los 75 presos que pasaron allí la noche final habían sido protagonistas pocas horas antes de la visita del Papa.

“Caídas, sueños y decepciones. El mal que afecta arruina la vida de muchas personas, llegando a extremos de inhumanidad. Pero una pequeña luz sigue brillando y puede reavivarse siguiendo el camino de la reconciliación. Aun en medio del mal, del dolor y de los fracasos más profundos, siempre se puede volver a empezar, tal como nos han compartido en los testimonios”, fueron las palabras de León XIV que escucharon los últimos reclusos alojados en la cárcel de Villa Devoto.

El papa León XIV durante la visita a la cárcel de Villa Devoto Vatican Pool - Getty Images South America

El domingo 11 del mes pasado se había iniciado la transferencia de presos hacia el nuevo penal que funciona dentro del complejo penitenciario de Marcos Paz. Unos 1400 condenados y procesados fueron trasladados en esa etapa inicial, que empezó luego del convenio firmado entre las autoridades nacionales y porteñas.

A finales de septiembre último, en la cárcel de Villa Devoto se alojaba a 1493 reclusos, de acuerdo con datos oficiales.

Al completarse el traslado de los presos de la cárcel de Villa Devoto, serán llevados a la nueva unidad construida en Marcos Paz unos 350 internos que están alojados en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad y a disposición del Poder Judicial de la Nación.

La apertura formal del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz se concretó tras la firma del acta de recepción provisoria entre ambos gobiernos, lo que habilitó la puesta en funcionamiento del establecimiento en territorio bonaerense. El penal, construido en un terreno de 80 hectáreas, dispone de capacidad para alojar hasta 2232 detenidos, según informaron funcionarios nacionales y porteños. El proyecto de construcción de la nueva cárcel se remonta a 2018, cuando se firmó el convenio original entre la Nación y la Ciudad. Si bien la obra fue paralizada en 2020, se reactivó en diciembre de 2024, lo que permitió su culminación y adaptación a los estándares vigentes para la recepción de internos de máxima seguridad.