escuchar

Un arma de uso prohibido. Una habitación con 89 armas y con 900 municiones que no era el lugar de guarda habilitado. Las pruebas que se acumulan en el expediente complican al empresario Sebastián Mochkovsky, integrante de la familia fundadora de la tradicional casa de juegos electrónicos Sacoa y dueño del arsenal descubierto en un departamento de Palermo después de que fuera sofocado un incendio.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Además, el lunes próximo se conocerá si las granadas de mano vinculadas a la organización guerrillera Montonero secuestradas en el departamento de la familia Mochkovsky tenían capacidad explosiva o si estaban inactivas. El resultado del peritaje es clave para saber si la Justicia ordena la detención del empresario.

Ayer a la tarde, según explicaron las fuentes consultadas, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac, exRegistro Nacional de Armas) le comunicó al fiscal en lo penal, contravencional y de faltas porteño Matías Vila que “el arma que simulaba ser un bastón es de uso prohibido, es un arma ilegal”.

Tras apagar un incendio descubrieron un arsenal en un departamento de Palermo

El arsenal de 89 armas, compuesto de revólveres, pistolas, escopetas, una carabina semiautomática y un fusil de repetición, fue descubierto el jueves de la semana pasada en un departamento del piso 15 del edificio situado en Salguero 2244, en Palermo, donde personal del cuartel Recoleta de Bomberos de la Ciudad concurrió a apagar un incendio.

Tras sofocar las llamas, y una vez que entraron a revisar el inmueble, se encontraron las armas, las municiones y seis granadas, seis granadas, cuatro de fusil y dos de mano.

“Ante la situación de peligro inminente, por la conjunción de material explosivo y fuego, el fiscal Matías Vila, de la Unidad de Flagrancia Norte, tomó intervención inmediata y dispuso el allanamiento urgente del lugar con la participación de la División Investigaciones de Armas de Fuego de la Policía de la Ciudad. Las granadas de mano, que tienen la inscripción de Fábrica Militar Sabino Navarro y Montoneros, fueron entregadas al Escuadrón Antibomba para su manipulación”, había explicado a LA NACION, en su momento, fuentes de la investigación.

Las granadas de mano halladas en el departamento de la familia Mochkovsky Policía de la Ciudad

Cuando se descubrió el arsenal, Sebastián Mochkovsky acaba de aterrizar en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos. “No es mi métier, porque soy coleccionista de armas, pero puedo decir que las granadas están desactivadas. Me las regaló un coleccionista a las que le compré unas armas y me las regaló. Cuando me las entregó me dijo que estaban desactivadas y que las podía usar de pisapapeles, si quería. No le di importancia al asunto, me las regalaron y las guardé. Las miré una sola vez en mi vida. Tenemos que esperar el peritaje ordenado por la Justicia para confirmarlo”, sostuvo a LA NACION Mochkovsky durante una conversación telefónica, un día después.

Sobre el arma que simula ser un bastón, Mochkovsky sostuvo que se lo compró a un teniente coronel retirado del Ejército argentino. “El vendedor tenía los papeles correspondientes del Renar. Fui a hacer la transferencia y me dieron la correspondiente documentación”, dijo.

Pero, ayer a la tarde, funcionarios de la Anmac le comunicaron que se trata de un arma ilegal, que su uso está prohibido, explicaron a LA NACION fuentes judiciales.

“Además de la información remitida por la Anmac sobre el bastón simulada, se determinó que una gran cantidad de armas halladas en el departamento no estaban a nombre de Sebastián Mochkovsky, sino que están a nombre de otras personas. Estaríamos ante la comisión de un delito”, sostuvo un detective que participa de la investigación.

Otra prueba se incorporó al expediente que puede complicar la situación del empresario: “El lugar de guarda de las armas es un domicilio de Mar del Plata. Con lo cual también está fuera de regla tenerlas en el departamento que se incendió”, explicaron las fuentes consultadas.