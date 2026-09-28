Asesinaron de un piedrazo en la cabeza a un joven a la salida de un boliche en Ezeiza

Una pelea entre jóvenes a la salida de un boliche en el municipio bonaerense de Ezeiza terminó con el crimen de un hombre de 22 años. En medio de una violenta pelea en la que “volaban” piedras de un lado a otro, una de las rocas cayó sobre la cabeza de un joven y murió. Por el ataque, hay cuatro detenidos, de entre 18 y 23 años.

El enfrentamiento se inició el sábado por la noche dentro de la discoteca Egipto y se prolongó en la madrugada de ayer. Según pudo saber LA NACION de fuentes con acceso a la investigación, dos grupos de jóvenes comenzaron a pelearse dentro del recinto, lo que derivó en que fueran expulsados del local bailable.

A unas 15 cuadras del lugar, en el cruce de Presidente Perón y French, los participantes de la pelea, tres de un lado y cuatro del otro, volvieron a cruzarse. Tras una breve discusión, comenzaron a arrojarse piedras que había en las vías del ferrocarril Roca. Estaban a pocos metros de la estación ferroviaria de Ezeiza.

Fue a bailar a un boliche en Ezeiza y terminó asesinado de un piedrazo en la cabeza. captura de redes

En medio de la “lluvia” de rocas, Tomás Ezequiel Rojas y vecino del barrio Los Aromos, tal como fue identificada la víctima fatal, recibió un impacto en la cabeza que le ocasionó la muerte instantánea. Los asesinos del joven se dieron a la fuga, pero tras el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, la Policía logró la aprehensión de uno de los acusados, señalado como C.R.E., de 18 años.

Fue a bailar a un boliche en Ezeiza y terminó asesinado de un piedrazo en la cabeza. captura de redes

Para lograr la captura de los demás, la Justicia local autorizó tres allanamientos, los cuales dieron resultado positivo con las detenciones de los restantes agresores: T.U.J., de 21 años; A.G.M., de 23 años, señalado como el autor material del crimen; y S.G.U., de 19 años.

Tras descartar la hipótesis de que hubiera habido un intento de robo, la causa fue caratulada como homicidio y quedó en manos de la UFI N.º 1 de Ezeiza, a cargo de la fiscal Florencia Belloc, que intentará ahora establecer con precisión cómo se desencadenó la pelea y qué responsabilidad tuvo cada uno de los jóvenes detenidos.

Una discusión trivial y el homicidio de un instructor de box

¿Una persona que entrena artes marciales mixtas (MMA, por su nombre en inglés) le puede ganar una pelea a un boxeador? Era lo que debatían, días atrás, dos hombres en el paseo público situado a metros de las vías del ferrocarril Mitre, muy cerca de la estación Colegiales. Los involucrados fueron identificados como Gonzalo Iñaki Andueza, de 40 años, y Hernán Ariel Vaney, de 25. La discusión no fue zanjada a los golpes o en un combate cuerpo a cuerpo: un disparo en la noche le puso fin al asunto.

Andueza, que era instructor de boxeo, fue herido de gravedad en el abdomen. Un proyectil de calibre 9 mm le dañó el hígado, el páncreas y la vena cava. Falleció cerca de las 15 del domingo en el Hospital Pirovano, donde había sido trasladado de urgencia.

Crimen en una plaza de Colegiales: un profesor de boxeo de 41 años fue asesinado de un disparo. Policía de la Ciudad

Tras efectuar el disparo, Vaney escapó corriendo. Fue atrapado cerca de las 19 de ese mismo día en Cabildo al 100, Palermo, cuando estaba por subir a una moto sin patente con la que supuestamente se realizaban trabajos para una aplicación de delivery. Llevaba una mochila; detectives de la Policía de la Ciudad encontraron dentro de ella una pistola 9 mm y 34 proyectiles.