Así fue detenido Facundo Moyano luego de que una mujer saliera corriendo semidesnuda de su departamento

Facundo Moyano fue detenido y trasladado a la Comisaría Vecinal 13A durante la madrugada de este martes luego de un llamado al 911 que alertó sobre un supuesto episodio de violencia con una mujer que sería su pareja en su departamento del barrio porteño de Belgrano. Horas más tarde, Candela Arizaga, la presunta víctima, negó haber sido golpeada y encerrada por el sindicalista.

“Arizaga dijo que Moyano no le pegó. Sostuvo que el sindicalista no le hizo nada y que toda la situación que se vivió fue producto del consumo de estupefacientes”, explicaron a LA NACION fuentes al tanto de la declaración de la joven.

El hijo de Hugo Moyano, jefe del Sindicato de los Camioneros, fue, en un primer momento, demorado por las autoridades. Luego, el auxiliar fiscal Julián Pistone dispuso su detención formal por “lesiones y privación ilegítima de la libertad”, según informaron fuentes del caso a LA NACION.

De esta forma, quedó alojado en la comisaría 13 A a la espera de lo que dispusiera la fiscalía, que ya había ordenado las primeras medidas de prueba: hacerse de las filmaciones que pueda haber del hecho, citar a los primeros testigos —entre ellos, el encargado del edificio— y escuchar a la presunta víctima cuando esté en condiciones.

En tanto, el representante del Ministerio Público Fiscal porteño solicitó ante la jueza en lo penal, contravencional y de faltas, Julia Correa, el allanamiento del departamento de Moyano en donde ocurrió el incidente. Fuentes con acceso al expediente aseguraron que el sindicalista se negó a hacerse los estudios de sangre y de orina.

Otra de las imágenes de Moyano al ser detenido

Si bien la fiscalía tenía 24 horas (prorrogables por otras 24) para recolectar la evidencia del caso necesaria y comunicarle al imputado los pasos a seguir, cerca del mediodía de este martes se confirmó que la causa no estaba relacionada con una situación de violencia y se dispuso su liberación.

Mientras tanto, Arizaga, de 23 años, fue trasladada por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Pirovano, donde —según aclaró el titular del servicio, Alberto Crescenti— permanece internada.

La declaración ante los oficiales de la División Protección Familiar de la joven difiere del primer informe policial, en donde sostuvo que había sido agredida.

Moyano y Arizaga fueron interceptados en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre, a pocas cuadras del edificio ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400 de donde salieron. De acuerdo con fuentes al tanto de la investigación, presentaban signos compatibles con el consumo de estupefacientes.

Según pudo saber LA NACION por el parte policial, el encargado del inmueble, identificado como Nahuel Astrada, relató a efectivos de la Policía de la Ciudad que el hijo del exsecretario general de la CGT Hugo Moyano había salido de manera precipitada detrás de la joven, quien luego fue vista semidesnuda en la zona de Barrancas de Belgrano.

Así corrió semidesnuda Candela Arizaga, la mujer de la denuncia contra Facundo Moyano

En los videos que trascendieron, se puede ver a la mujer corriendo de forma desorientada entre los autos Las imágenes, capturadas por un testigo que se encontraba en el lugar, mostraron cómo Arizaga camina por la vereda y luego cruza al otro lado en medio del tránsito que circula por la calle.

El abogado de la joven, Diego Storto, habló a la salida del hospital porteño y aseguró que Arizaga “se está recuperando”. “Ella está bien. Me pidió que le de un tiempo, imagínense el resultado del shock que sufrió anoche”, explicó y resaltó: “Está bien, está lúcida y con una amiga mientras espera a su familia”.

“No va a quedar internada mucho tiempo más”, adelantó.