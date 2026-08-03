“Tomamos la decisión de recuperar el orden en la Ciudad”, dijo Jorge Macri al reconocer a policías

En un acto donde distinguió a oficiales de la Policía Ciudad que llegaron a comisario general, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostuvo que la decisión de “recuperar el orden” es “la condición indispensable para que una sociedad pueda progresar y vivir en libertad”.

Los oficiales que llegaron a la más alta jerarquía recibieron un espadín por su liderazgo, mérito y trayectoria. “Tengo el inmenso honor de ser el primer Jefe de Gobierno en presidir este acto. Me llena de orgullo porque mi reconocimiento y mi aprecio al gran trabajo de la Policía de la Ciudad es también el orgullo que siente cada porteño”, dijo Macri durante el acto de reconocimiento.

Jorge Macri: “Tomamos la decisión de recuperar el orden en la Ciudad”

El acto se hizo en el Instituto Nacional Sanmartiniano, en Palermo, y Macri estuvo acompañado por los ministros de Seguridad y Justicia, Horacio Giménez y Gabino Tapia, respectivamente; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro; el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló; la subjefa de la fuerza, Carla Mangiamelli, y el fiscal General de la Ciudad y director del Instituto Superior de Seguridad Pública, Martín López Zavaleta.

“Desde el primer día tomamos la decisión de recuperar el orden en la Ciudad porque es la condición indispensable para que una sociedad pueda progresar y vivir en libertad”, afirmó Macri.

Los comisarios generales que recibieron el espadín o espada corta ceremonial, que un símbolo que representa el honor y el compromiso con los valores de la Policía de la Ciudad, fueron Leonardo Gallego, Laura Cesanelli, Néstor Ortubia, Alberto Sagastizábal y Germán Goris. También se entregaron insignias y diplomas.

Jorge Macri encabezó un acto de reconocimiento a policías Gobierno de la Ciudad

Macri también dijo: “Cuidar la vida, la libertad y la propiedad privada de los ciudadanos de bien es la misión de nuestra Policía. La entrega del espadín conlleva, además del honor y la distinción más alta dentro de la fuerza, la responsabilidad de validarlo con el ejemplo y el ejercicio diario de la autoridad. Cada policía tiene la enorme responsabilidad institucional de hacer cumplir la ley, con un criterio bien claro: tolerancia cero al delito”.

Según se informó en un comunicado de prensa, la semana pasada el gobierno porteño recuperó la propiedad usurpada número 900. Los operativos de desalojo en viviendas que permanecían tomadas y que fueron devueltas a sus propietarios se hicieron en los barrios de Constitución, Balvanera, San Telmo, La Boca, Almagro y Palermo, entre otros.

“Al mismo tiempo continúan los operativos de saturación en estaciones de subtes, centros de trasbordo y distintos barrios, como la Operación Muro para blindar los accesos de la Ciudad a lo largo de todo el límite territorial con la provincia de Buenos Aires; o la Operación Tormenta Negra, que movilizó simultáneamente a más de 1500 efectivos en 15 villas”, se informó en el citado comunicado.