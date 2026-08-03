Quién era Johana Mailén Antonich, la joven de 24 años asesinada en un balneario de Mar del Plata

Una joven de 24 años fue asesinada en una playa de la zona sur de Mar del Plata, adonde había acudido tras ser convocada para una supuesta entrevista laboral que había conseguido a través de una publicación en redes sociales.

La víctima fue identificada como Johana Mailén Antonich. La autopsia reveló que sufrió un paro cardíaco tras una grave hemorragia causada por una puñalada en la zona cervical.

Según los primeros datos de la investigación, era madre de dos nenas de 1 y 6 años, en busca de una oportunidad que le permitiera progresar y darle estabilidad a su familia. Esa búsqueda finalizó de la peor manera el pasado fin de semana, cuando su cuerpo fue hallado en el parador Punta Cantera.

Mientras la justicia avanza en la investigación, la familia de Johana intenta procesar el dolor.

Johaha Antonich tenía 24 años y era madre de dos hijos.

El hermano de la víctima, Walter, admitió que la oferta laboral le generaba desconfianza, pero explicó que ella “necesitaba la plata”. “Estamos en shock, no podemos entenderlo”.

En tanto, su tío, en diálogo con LN+ la definió como “laburadora, buenita”, y dijo que trabajaba “en lo que le saliera para mantenerse sus dos hijas”.

Por su parte, María, la madre de la víctima, anticipó que pedirá la tutela de sus nietas para llevarlas a vivir con ella a Buenos Aires: “Las niñas tienen los ojos de mi hija, mi única hija mujer. Voy a criarlas para que sean fuertes y educadas, justo como ella”,

Investigación

De acuerdo con las reconstrucciones de la causa, Antonich había contactado a una persona a partir de un supuesto aviso de trabajo publicado en redes sociales y había acordado un encuentro en el parador, en la zona de Punta Mogotes.

Hasta allí llegó en un remís. El chofer declaró que la dejó en el lugar y que permaneció algunos minutos esperándola porque ella le había insinuado que regresaría enseguida. Como nunca volvió, finalmente se retiró.

Los sospechosos, que se desempeñarían como serenos o cuidadores del balneario Punta Cantera —inmediato al complejo Punta Mogotes—, quedaron imputados por el delito de femicidio y a disposición del fiscal Carlos Russo, quien en las próximas horas les tomará declaración indagatoria.

Al no poder comunicarse con ella, sus familiares comenzaron a reconstruir sus últimos movimientos. Fue así como supieron de la entrevista laboral y se dirigieron hasta la zona para intentar localizarla. Sin resultados, dieron aviso a la policía.

El caso quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7, liderada por el fiscal Carlos Russo. La fiscalía ordenó tomar declaración a familiares y allegados de la joven, además de relevar las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el recorrido que hizo desde que llegó al balneario hasta el momento del ataque.