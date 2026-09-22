Atacaron a cuchilladas a dos mellizos de 17 años en una fiesta del Día del Estudiante en San Juan: uno murió y el otro quedó internado

Lo que debía ser una madrugada de festejos por el Día del Estudiante terminó en tragedia en San Juan . Uriel Alejandro Ríos Echegaray, de 17 años, fue asesinado de una cuchillada en el pecho después de una fiesta para menores realizada en la zona de Médano de Oro, en el departamento de Rawson. Su hermano mellizo, Uziel, también fue atacado con un arma blanca y permanece internado.

Por el crimen, la Justicia identificó como presunto autor a otro adolescente, de 16 años, oriundo de la localidad de Chimbas, que había concurrido a la fiesta como invitado. Por su edad, interviene la jueza de Menores María Julia Camus.

El episodio ocurrió durante las primeras horas del lunes, cuando estaba terminando una celebración realizada en la Quinta Don Pedro, situada sobre la calle Alfonso XIII, entre Calle 13 y Calle 14, en el límite entre los departamentos de Rawson y Pocito.

Según la información reunida por los investigadores, en ese momento se produjo una pelea entre varios jóvenes. Uriel y su hermano mellizo habrían quedado en medio del enfrentamiento y fueron atacados con un arma blanca.

Asesinaron a un adolescente durante una festejo por el Día de la Primavera en San Juan

Uriel recibió una profunda herida en el tórax. Fue trasladado de urgencia al Hospital Federico Cantoni y luego derivado a un centro de mayor complejidad. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, murió como consecuencia de la gravedad de la lesión.

Su hermano Uziel sufrió heridas punzocortantes en el tórax y en el brazo izquierdo. Fue asistido y permanece internado en el hospital de Rawson.

Tras conocerse el crimen, la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Especiales comenzó a reunir testimonios y a analizar las imágenes disponibles para reconstruir cómo se produjo el ataque.

Los investigadores también incorporaron un video que comenzó a circular en las redes sociales y que mostraba una pelea entre varios jóvenes en las inmediaciones de la fiesta. Ahora buscan establecer si las personas que aparecen en esas imágenes tuvieron participación en la agresión que terminó con la muerte de Uriel.

La pesquisa también apunta a reconstruir los momentos posteriores al ataque. Según los primeros datos, algunas de las personas involucradas se habrían alejado del lugar en un automóvil. Los investigadores trabajan para determinar quiénes viajaban en ese vehículo y cuál fue su participación en el hecho.

Una fiesta que terminó en tragedia

La celebración había sido organizada para estudiantes y tenía una importante presencia de adolescentes. Según manifestaron los padres de los hermanos, el ataque se produjo en el marco de una pelea durante el festejo.

Después de la agresión, el operativo sanitario se desplegó durante la madrugada. Una ambulancia trasladó a Uriel al hospital y, minutos después, otra unidad llevó a su hermano.

El dolor de los compañeros del adolescente asesinado tras una fiesta en Rawson: "Nos vas a hacer mucha falta" pic.twitter.com/W9QJDgB6s0 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) September 21, 2026

La gravedad de las lesiones obligó a los médicos a intervenir de urgencia. Sin embargo, Uriel murió poco después.

Los fiscales Adolfo Díaz y Roberto Ginsberg, de la UDi de Delitos Especiales, trabajan junto con personal policial para determinar la mecánica exacta del homicidio.

El dolor en el colegio

Uriel era alumno de 5° año B del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús, de Rawson. La noticia de su muerte provocó conmoción entre sus compañeros y docentes.

El mensaje de despedida del Colegio Santa Teresita a Uriel Ríos

Desde la institución expresaron sus condolencias a la familia Ríos Echegaray y acompañaron a sus compañeros ante la muerte del adolescente.

“Uriel, danos fuerzas para salir adelante. Nos vas a hacer mucha falta”, escribieron algunos de sus compañeros en las redes sociales, donde compartieron fotografías y videos del joven.

En otras publicaciones también lo despidieron con mensajes de afecto y recuerdos de su vida escolar.