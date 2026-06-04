Atacó a patadas en la cabeza a un empleado porque le impidió entrar a un local con una bicicleta y lo dejó internado

Un nuevo hecho de violencia extrema terminó con un empleado internado, en riesgo de vida, y con su agresor detenido, acusado de lesiones gravísimas.

El episodio ocurrió a principios de abril en un local de comida china situado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 1500, a metros del Congreso de la Nación. Según la investigación, un hombre intentó ingresar con una bicicleta, lo que fue advertido por un empleado del lugar, quien le pidió que la dejara en el exterior.

Ante ese requerimiento, el imputado reaccionó de manera violenta y comenzó a agredirlo con golpes de puño y patadas, dirigidas principalmente a la cabeza. Tras el ataque, se retiró rápidamente sin que en ese momento se radicara una denuncia formal, ya que la víctima no habría dimensionado la gravedad de las lesiones.

Sin embargo, cinco días después del episodio, el empleado empezó a presentar complicaciones severas, entre ellas convulsiones y un desmayo mientras se encontraba en su lugar de trabajo.

Ante la complicación de su cuadro fue trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía, donde se le diagnosticó un traumatismo de cráneo grave y debió ser intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades.

De acuerdo con el parte médico incorporado a la causa, el paciente permanece internado en estado delicado, con riesgo de muerte y posibles secuelas neurológicas permanentes, tanto cognitivas como motoras.

Tras la evolución del cuadro clínico, el hermano de la víctima realizó la denuncia penal que permitió activar la investigación. A partir de ese momento, la fiscalía encomendó las tareas de identificación a la División Investigaciones Comunales 1 Sur de la Policía de la Ciudad.

Los investigadores lograron reunir información clave mediante el análisis de cámaras de seguridad del comercio y de la zona, mediante las cuales fue posible identificar al agresor. Según los testimonios incorporados al expediente, el imputado era conocido en el barrio y solía frecuentar las inmediaciones de la Plaza Constitución.

Con esos elementos, la fiscalía solicitó una orden de detención urgente, que fue ejecutada el mismo día en que se avanzó con su identificación. El acusado fue finalmente detenido y puesto a disposición de la Justicia.

Fue la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N.º 12, a cargo del fiscal Sebastián Fedullo, la que dispuso la prisión preventiva para el imputado acusado de haber atacado brutalmente al empleado del comercio gastronómico, provocándole lesiones de extrema gravedad que derivaron en una internación de urgencia, dos intervenciones quirúrgicas y el cuadro clínico con riesgo de vida.

En la imputación formal, el Ministerio Público le atribuyó el delito de lesiones gravísimas, en virtud de la magnitud del daño ocasionado y de las consecuencias médicas que, según los peritajes, podrían ser permanentes.

El tribunal interviniente consideró acreditados los riesgos procesales y resolvió hacer lugar al pedido de prisión preventiva, teniendo en cuenta la gravedad del hecho, la falta de contención del imputado tras el ataque y el estado crítico de la víctima, que continúa bajo observación médica especializada.