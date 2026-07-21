Un joven de 24 años murió decapitado tras usar pirotecnia casera en los festejos del Mundial

Un joven de 24 años murió tras la explosión de una bomba de estruendo casera en los festejos tras la final del Mundial 2026. El incidente ocurrió este domingo por la noche en la provincia de Neuquén, cuando el artefacto explosivo que manipulaba la víctima le detonó en la cara. Como consecuencia también resultaron heridas de gravedad otras tres personas.

En medio de los festejos en el barrio Z1 tras el segundo puesto de la selección argentina, decenas de personas salieron a las calles. Ahí fue cuando el joven, identificado como Alan Daryl Ochoa, sufrió el fuerte impacto del explosivo casero. Según consignaron medios locales, murió en el acto producto de una decapitación.

En tanto, la Policía Científica y Criminalística trabaja para determinar qué pasó con el explosivo y tomó muestras durante la autopsia para efectuar estudios toxicológicos.

Personal del SIEN, por su parte, intervino en la asistencia de los otros heridos, cuya identidad no trascendió. Los tres fueron trasladados al Hospital Horacio Heller con heridas de distinta consideración: trauma grave en el cuero cabelludo, y quemaduras en los ojos y el cabello.

El comisario inspector Juan Carlos Barroso, jefe del Departamento de Se g uridad Personal, detalló a LM Neuquén que el personal policial acudió al sector ubicado en el oeste de la ciudad capital, en donde constató la presencia del fallecido.

La investigación preliminar determinó que no se trataba de pirotecnia común de venta libre, sino de uso profesional y restringido. “Este es un material de pirotecnia, no es de venta libre, tiene que estar manipulado y activado por gente capacitada”, dijo y remarcó: “Estos elementos, denominados comúnmente como ‘cebolla’ o ‘torta grande’, poseen una carga peligrosa y su venta está limitada a empresas dedicadas a espectáculos públicos que siguen protocolos estrictos”.

Barroso señaló que la víctima y su familia habrían intentado activar el artefacto de forma “precaria”. “Lo que se puede adelantar es que tenía una mecha, eso se introduce en un elemento que puede ser un mortero, y había un mortero de fabricación casera”, explicó.

Este tipo de pirotecnia está prohibida en Neuquén, por lo que el material tendría procedencia de la provincia de Santa Fe. De esta forma, la causa continúa en manos de la Fiscalía de turno, que intentará determinar cómo fue adquirido el explosivo.

Disturbios

Los medios también consignaron que hubo enfrentamientos entre la Policía y los vecinos en una esquina céntrica en donde se organizaron los festejos durante todos los partidos de la Copa del Mundo y más de 4000 personas se acercaron tras la final. Allí, este domingo por la noche la Policía tuvo que intervenir luego de que se registraron varias peleas.

Los incidentes no tuvieron relación con la muerte del joven y fuentes consultadas por LM Neuquén afirmaron que “está todo controlado” y “no hubo demorados”. En el marco del operativo de seguridad, la Policía local demoró a ocho mayores de edad que participaron en disturbios menores.