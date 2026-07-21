La madre del niño que se parece a Loan Peña se presentó en una comisaría para constatar la identidad de su hijo

En las últimas horas, Florencia Micaela M., madre de Ramio (cuatro años), un niño parecido a Loan Danilo Peña que fue entrevistado por un canal de TV de Paraguay, se presentó en una subcomisaría de Formosa e identificó al menor. El parecido de su hijo con Loan, desaparecido en Corrientes en junio de 2024, hizo que se iniciara una investigación. Pero fue solo una falsa alarma.

Así lo informaron a LA NACION fuentes oficiales. La mujer se presentó en la Subcomisaría de Primero de Mayo, en Formosa, y dijo que el niño que fue entrevistado en el canal paraguayo Unicanal no era Loan, sino Ramiro, de cuatro años.

La joven de 24 años aportó la partida de nacimiento y el documento del niño y contó que habían cruzado al país vecino para presenciar la Expo Paraguay, que se desarrolló en la ciudad de Mariano Roque Alonso, cercana a la capital Asunción.

Investigan si un niño que vive en Paraguay es Loan Peña

Como informó LA NACION, tras la entrevista televisiva, el Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) recibió un pedido de colaboración desde Paraguay para determinar si se trataba de Loan.

La idea era hacer un peritaje biométrico para determinar si era Loan, pero tras la presentación de la madre del niño todo quedó descartado, por lo que continuará el juicio que desde hace dos meses se desarrolla en la Argentina para juzgar a los sospechosos de haber participado en la desaparición y sustracción de Loan.

Desde su desaparición, la única certeza que existe indica que el rastro del niño se perdió en el sendero que comunica la casa de Catalina, la abuela de Loan, y el árbol de naranjas al que el pequeño fue con otros menores y un grupo de familiares.

Laudelina Peña, tía de Loan, una de las personas sentadas en el banquillo de los acusados Joaquín Meabe - LA NACION

Dicha certeza se fundó, por ejemplo, en la declaración de la sargento de la sección K9 de la policía de correntina, quien, el 14 de junio de 2024 trabajó en la zona con el perro rastreador Kira.

“Yo presenté la huella de olor en el lugar donde desapareció el niño y no pudimos salir del lugar”, expresó la sargento.

Otro guía de perros rastreadores coincidió con el testimonio de su colega: “La zona cero comprendía tanto la casa de la abuela Catalina, como el árbol de naranjas, separados por unos 500 metros aproximadamente. El 14 de junio ingresé en el área de búsqueda con el primer binomio. El perro marcó interés en la zona del monte, pero en ningún momento tomó trayectoria de seguimiento. En la casa de la abuela marcó interés, pero no en un punto específico. El perro tomó interés en la zona del árbol y nunca salió de ahí”.

María Victoria Caillava, su pareja, el capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez; Laudelina Peña, tía de Loan, su pareja, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Carmen Millapi, su esposo, Daniel “Fierrito” Ramírez y el comisario de 9 de Julio, Walter Maciel, son los siete principales acusados por la supuesta sustracción del niño, de 5 años.

Todos excepto, Millapi, llegaron al juicio oral detenidos. La Justicia Federal les imputó el delito de sustracción de menores que, según el artículo 146 del Código Penal, “será reprimido con reclusión o prisión de 5 a 15 años, al que sustrajere a un menor, de 10 años, del cuidado de sus padres, tutor o persona encargada del niño y el que lo retuviere u ocultare”.