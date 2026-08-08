Atraparon a un clan familiar que unía puntos de venta de drogas entre la villa 1-11-14 y La Matanza

Tropas especiales de la Policía de la Ciudad concretaron un operativo antidrogas en la villa 1-11-14, donde fue atrapado un clan familiar que controlaba puestos de venta de cocaína, marihuana y pasta base, además de zonas de acopio de estupefacientes, tanto en el asentamiento situado en el barrio porteño de Flores como en el partido bonaerense de La Matanza.

De acuerdo con la información del Ministerio de Seguridad porteño, la investigación se inició en agosto de 2025 y derivó en los procedimientos ordenados en las últimas horas por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°7. Fueron detenidas ocho personas, entre ellas, cinco mujeres, en los allanamientos dispuestos en la villa 1-11-14 y en viviendas situadas en Parque Chacabuco, La Boca y en la localidad bonaerense de Isidro Casanova.

“La organización contaba con alertadores, personas apostadas en distintos sectores del barrio para vigilar los accesos y advertir de manera inmediata la presencia de personal policial o terceros ajenos a la banda”, se informó en un comunicado que detalló el resultado del operativo.

En los lugares que funcionaban como puestos de comercialización minorista de drogas se secuestraron ocho kilos de marihuana y 514 gramos e cocaína preparados para la venta.

Dos de los tres hombres detenidos registran antecedentes en causas abiertas por tenencia de drogas y portación de armas.

“Todos presos. Estos no joden más. Ley y orden”, expresó el jefe del gobierno porteño, Jorge Macri, al comentar en su cuenta en la red social X el procedimiento antidrogas realizado en la villa 1-11-14.

Pocos días antes, la Policía de la Ciudad había realizado otro procedimiento contra una banda de narcomenudeo en el barrio Mugica, en Villa Lugano. En esa ocasión, fueron arrestados seis sospechosos tras el decomiso de 1700 dosis de drogas que estaban preparadas para la venta minorista.

Al igual que lo ocurrido en el consignado operativo en la villa 1-11-14, la redada en Villa Lugano tuvo como objetivo la desarticulación de un clan familiar. Esa clase de estructura narco, unida por lazos de sangre, es la más común de encontrar entre los grupos que se hacen fuerte en un pequeño territorio para amenazar a vecinos y montar puestos de venta de droga, incluso en casas usurpadas a quienes deben dejar los barrios por las intimidaciones sostenidas por armas de fuego.

Cuatro de los seis detenidos en Villa Lugano también tenían antecedentes de causas abiertas por tenencia y venta de drogas.