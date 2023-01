Bahía Blanca: un joven recibió una salvaje golpiza a la salida de un boliche y quedó inconsciente

escuchar

Un joven quedó inconsciente tras recibir una salvaje golpiza por un grupo de personas a la salida de un boliche en Bahía Blanca -en Fitz Roy al 400-. Las imágenes del hecho, que tuvo lugar el fin de semana pasado, fueron capturadas por cámaras de seguridad de la zona y divulgadas a través de redes sociales.

Según muestra el video compartido en Twitter, de casi dos minutos de duración, la víctima del ataque es perseguida por varios jóvenes. Mientras corre para escapar de sus agresores, resbala y termina siendo alcanzado por el conjunto. Desde el piso, recibe patadas de al menos cuatro personas.

Una de ellas impacta con tal fuerza sobre su cabeza que lo deja tendido y sin respuesta. A pesar de su estado de indefensión, uno de los sujetos involucrados decide propinarle algunas patadas más. “¡Lo mataste!” , grita una de las mujeres que buscaba detener el altercado.

Tras la pelea en la calle Fitz Roy, no se produjo intervención policial alguna por no haberse registrado aviso al teléfono de emergencias 911, consigna La Nueva. Del mismo modo, no se notificó tampoco sobre el ingreso de “algún herido” a un establecimiento hospitalario.

El testimonio de la víctima y las razones por las que no hizo la denuncia

Días después del ataque, el joven que recibió la golpiza se presentó a la Comisaría Primera, habló sobre la pelea y aseguró que no desea hacer la denuncia.

Fuentes policiales informaron a Télam que “la persona de 30 años, quien pidió preservar su identidad, dijo haber sido el protagonista de la pelea que había ocurrido a las 4 de la madrugada del domingo”. “Contó que todo había comenzado en su casa y tras la ingesta de bebidas alcohólicas con amigos y familiares” , señalaron.

Según las declaraciones que brindó ante los efectivos, se dirigieron después a un local bailable donde continuaron bebiendo hasta que decidieron retirarse. “Esta persona dijo que por motivos que desconoce provocó una discusión con un familiar, por lo que tras una pelea, resultó golpeado e inconsciente” , agregó el vocero.

De acuerdo con el propio relato del hombre, a los pocos minutos recobró la razón y volvió a su domicilio con heridas leves.

