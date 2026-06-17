Balearon a un repartidor de pizzas durante un violento robo en Lanús

Un repartidor de pizzas fue baleado durante un robo en la localidad bonaerense de Lanús y el momento quedó grabado.

El hecho ocurrió en la calle Ucrania, entre Pedernera y Warnes, cuando la víctima —identificada como Daniel— fue interceptada en la puerta de la casa de un cliente por un delincuente que descendió de un Volkswagen Gol gris.

Según se ve en las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la zona, el asaltante le apuntó con un arma de fuego para exigirle las llaves de su camioneta y, en medio de la secuencia, efectuó un disparo directo al abdomen antes de darse a la fuga.

Balearon a un repartidor de pizzas

La víctima fue trasladada herida a un hospital cercano donde lograron extraerle la bala.

Tras el violento episodio, el hombre relató el dramático momento que le tocó vivir y afirmó que se encuentra fuera de peligro.

“Fui a entregar una pizza a un cliente y tardó un poco en salir. Antes de que aparezca, vino un auto a contramano y se bajó un hombre que me pidió las llaves del coche. Le dije que las iba a buscar y no sé si se le escapó el tiro o me disparó a propósito”, contó este martes por la mañana en diálogo con la TV Pública.

Asimismo, el hombre matizó la dramática vivencia con ironía: “Empezó a sonar la alarma vecinal, se asustaron y se fueron. Por suerte tengo una panza voluminosa; la bala quedó atrapada en la grasa y no tocó ningún órgano”.

El repartidor expresó también su indignación por la desprotección en la zona, a pesar de la cercanía de las fuerzas de seguridad: “Me parece raro porque hay una comisaría a cuadras. Había mucha gente cuando pasó”.

Finalmente, agradeció seguir con vida y adelantó una drástica decisión laboral debido al trauma sufrido: “Soy creyente, el Barba me dio una oportunidad más. Está al lado mío, pero no quiero repartir más pizzas. Esto es una changa para sumar uno pesos. No voy a ir más a la pizzería”.