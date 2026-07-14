Batalla campal en un partido amateur: un jugador debió ser reanimado luego de una brutal golpiza

Lo que comenzó como un partido de fútbol amateur terminó convertido en una escena de extrema violencia que rozó lo trágico. Una pelea generalizada entre jugadores, suplentes y personas que se encontraban alrededor de la cancha dejó varios heridos, algunos de ellos, graves, al punto de que se debieron practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a uno de los futbolistas que quedó inconsciente tras haber recibido una serie de golpes y patadas en el pecho.

El episodio ocurrió durante un encuentro correspondiente a la Liga Amistad, que enfrentaba a Barrio Progreso y 25 de Mayo de Altos de San Lorenzo, en el partido bonaerense de Ensenada. Las imágenes de la batalla campal comenzaron a viralizarse en las redes sociales y ahora son analizadas por las autoridades para determinar cómo se inició el enfrentamiento y establecer responsabilidades.

Batalla campal en la Liga Amistad 4

De acuerdo con los testimonios de quienes presenciaron el partido, el clima ya era tenso desde varios minutos antes de que estallara la pelea. El desarrollo del encuentro había estado marcado por discusiones, cruces verbales y fuertes infracciones entre jugadores de ambos equipos.

Sin embargo, la situación se descontroló cuando un futbolista de 25 de Mayo se disponía a ejecutar un saque lateral y, según relataron testigos, recibió un golpe en la nuca que habría partido desde el sector donde se encontraba el banco de suplentes de Barrio Progreso.

La agresión provocó una inmediata reacción de sus compañeros y, en cuestión de segundos, el campo de juego se convirtió en el escenario de una batalla campal.

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Jugadores, suplentes y personas que se encontraban fuera de la cancha comenzaron a intercambiar trompadas, patadas y empujones; mientras algunos intentaban separar a los involucrados, otros se sumaban a la pelea.

Los videos registrados por quienes asistían al encuentro muestran distintos focos de enfrentamiento simultáneos y reflejan el nivel de violencia que alcanzó el episodio.

La situación se agravó cuando uno de los futbolistas cayó al suelo tras recibir varios golpes y patadas, principalmente en la zona del pecho.

El jugador quedó tendido e inmóvil sobre el césped, por lo que debió ser asistido de urgencia. Según trascendió, fue necesario practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para estabilizarlo.

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Además de ese caso, al menos otras seis personas sufrieron lesiones de distinta consideración y requirieron atención médica como consecuencia de la pelea.

Uno de los testigos sostuvo en declaraciones al sitio Infocielo que la agresión no se detuvo por decisión de los involucrados, sino como consecuencia del estado crítico del futbolista que permanecía tendido en el piso.

“Nadie hizo nada para frenar la pelea. Pararon un poco cuando vieron que uno de los pibes estaba mal en el piso, si no seguían pegándose”, relató esa persona.

Tras los incidentes, desde el club 25 de Mayo reclamaron que la Liga Amistad aplique sanciones ejemplares contra Barrio Progreso e incluso solicitaron la desafiliación de la institución al considerar que existieron graves hechos de violencia.

Hasta el momento, Barrio Progreso no ha difundido ningún comunicado oficial para fijar su postura sobre lo ocurrido.