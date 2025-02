Cayó “Poki”, el falso trader e influencer que estafó a más de 40 personas con un esquema Ponzi

Tras semanas de intensa búsqueda, agentes de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado lograron la captura de Sebastián Luciano Caballero, alias “Poki”, un joven de 26 años que se hacía pasar por trader e influencer financiero. Junto a tres cómplices –actualmente detenidos– habría orquestado una estafa millonaria bajo la falsa promesa de duplicar el dinero de los inversionistas en pocos días. Se estima que hay más de 40 damnificados y que la estafa superó los 70 millones de pesos .

El arresto de Poki, el influencer acusado de una estafa "trader"

Caballero fue aprehendido el martes en pleno centro de Berazategui, en la intersección de las calles 14 y 150, como resultado de un operativo encabezado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) Nº1 de Quilmes, bajo la dirección del fiscal Ariel Rivas. Los efectivos lograron dar con su paradero a partir de un minucioso rastreo de sus movimientos en redes sociales. Al momento de la detención, los agentes le incautaron su teléfono celular, que será sometido a peritajes para obtener más pruebas que lo vinculen con la millonaria estafa.

Protesta de las víctimas de una estafa "trader"

La estrategia de “Poki” comenzó a derrumbarse el 15 de noviembre, cuando alrededor de más de 40 damnificados se congregaron en el barrio privado Barrancas de Iraola, en Berazategui, exigiendo respuestas y la devolución de las sumas de dinero exorbitantes que habían depositado en una supuesta inversión.

Se cree que, con la falsa promesa de duplicar los montos en pocos días, Caballero y su banda operaban un esquema Ponzi que, lejos de generar ganancias para todos, terminó desplomándose y dejó a decenas de víctimas sin ahorros. A medida que la investigación avanzó, los cómplices de Caballero fueron cayendo.

Las explicaciones de uno de los acusados de una estafa "trader"

Tras la secuencia donde las víctimas estafadas se manifestaron en contra del fraude piramidal, Isaías Caballero –hermano de Poki, de 23 años– publicó un video en Instagram en el que intentó justificar sus acciones.

“Primeramente, es entendible el tema de ayer. No estoy enojado ni soy rencoroso. Me molestó que haya mucha gente que no tiene nada que ver. El hecho de la violencia no lo entendí. No soy una persona violenta. Yo ya no estoy viviendo donde estaba, hoy estoy en un lugar mas precario. Estoy tranquilo y alejado de las cosas, perdí mi casa, perdí mis cosas. Me duele un poco, me costó con sacrificio comprarme esas cosas. Nadie me lo regaló. Me tildan de estafador cuando no es cierto. No estafé a nadie ”, explicó.

Según informaron fuentes policiales a LA NACION, Bianca Lucía Barrios, de 20 años, era quien recibía las transferencias de las víctimas a través de la billetera virtual Mercado Pago. Isaías Ezequiel Caballero se encargaba de publicar videos en redes en los que alentaba a invertir dinero para “multiplicarlo”, mientras que Thomas Rodrigo Lavalle facilitaba un lugar para que el grupo se ocultara.

Poki logró mantenerse prófugo hasta que los efectivos de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado lograron ubicarlo circulando en plena vía pública y procedieron a su captura.

Los efectivos secuestraron su teléfono celular, el cual será peritado en busca de más evidencia que lo incrimine.

La causa, caratulada como “defraudación informática y encubrimiento”, quedó radicada en el juzgado de Garantías N°7 de Quilmes. Según informaron fuentes oficiales a LA NACION, el juez Alejandro Mora ordenó la realización de las diligencias correspondientes para la recolección de pruebas y la determinación de posibles nuevos implicados en la organización delictiva, y requirió la comparecencia del imputado en la primera audiencia. Mientras tanto, las víctimas aguardan respuestas y permanecen a la espera de la posibilidad –aunque remota– de recuperar el dinero sustraído.

Por María Clara Aron De Simone

