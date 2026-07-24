El mensaje de la hermana de Agostina Jalabert tras el arresto de su novio a tres años del femicidio

Tras la detención de Juan Manuel Reverter, pareja y único acusado del femicidio de Agostina Jalabert a tres años del crimen en Playa del Carmen, una de las hermanas de la víctima, Candela, publicó un mensaje luego de conocerse la noticia. Ella, de ese entonces 21 años, fue quien halló el cuerpo de su hermana el 18 de febrero del 2023.

“Nunca íbamos a parar de luchar por vos. Te recuerdo así. Puedo sentir ese abrazo todavía. Mi alma gemela por siempre. Sé que finalmente estás bien y en paz”, escribió Candela Jalabert en una historia de Instagram este viernes. El texto está acompañado por una foto de ambas en la playa.

El mensaje de Camila, la hermana de Agostina Jalabert, tras la detención de su asesino

Por otra parte, el jueves, tras conocerse la noticia de la detención de Reverter en Estados Unidos luego de tres años prófugo, la familia publicó en las redes sociales: “Tres años contados en horas esperando justicia. Llegó el día. Nunca íbamos a dejar de luchar por vos”.

Candela y Agostina -oriundas de Carmen de Patagones- inicialmente viajaron juntas a México en 2022 para instalarse por cuestiones laborales; fue después que Reverter se trasladó hasta allí y se instaló en el departamento que compartían las hermanas con el objetivo de recomponer la relación amorosa que mantenía con Agostina.

Fue Candela quien la encontró sin vida en la madrugada del 18 de febrero del 2023, en un escenario que en un principio había sido investigado por las autoridades mexicanas como un suicidio.

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La joven llegó al edificio a las 6, pero el código de acceso a la unidad falló. El guardia de seguridad del complejo informó sobre disturbios y gritos en el domicilio durante la madrugada previa, de hecho dijo que la policía local asistió al lugar en dos ocasiones por los ruidos que alertaron a los vecinos.

Minutos después Reverter le abrió la puerta y le consultó dónde estaba su pareja. Candela se dirigió hacia la puerta del baño y encontró a Agostina colgada del toallero de mano. En ese momento el acusado se fugó.

La detención

Tras más de tres años de búsqueda, el jueves Reverter fue arrestado cerca de las 7.30 en Deschutes, estado de Oregon, en medio de un operativo que reunió al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, a Interpol Washington, al Departamento de Seguridad y a la Patrulla Fronteriza.

Juan Manuel Reverter

En enero de este año, la Interpol había colocado una alerta roja por su nombre.

Interpol captura instagram

“La víctima y el inculpado se encontraban en su domicilio de Playa del Carmen, Quintana Roo, lugar donde el sospechoso comenzó a golpearla en la cara y en el cuerpo, ejerciendo presión en el cuello, hasta lograr quitarle la vida. Luego tomó un cinturón y lo ató al cuello de la víctima y así simular que se había suicidado”, describió la organización internacional junto a la imagen del argentino que difundió.