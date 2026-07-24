Qué se sabe de la muerte de la niña de dos años en Villa Gesell y por qué investigan a su madre

Nuevos detalles se conocieron sobre la niña de dos años que murió en Villa Gesell, en un caso que conmocionó a la región. Los resultados de la autopsia revelaron que la menor, identificada como Isabella, falleció por una asfixia por obstrucción.

El pasado lunes la niña había sido trasladada de urgencia al Hospital Arturo Illia con un cuadro grave de una presunta broncoaspiración. Horas más tarde, falleció.

La madre, identificada como Lucía Sosa, afirmó que la pequeña entró en una crisis respiratoria mientras tomaba la mamadera. Poco después, el personal médico notificó a la Policía del fallecimiento y se inició una causa por “averiguación de causales de muerte”, que se encuentra en la UFI Nº4 de Pinamar, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón. Los peritos descartaron la justificación de la madre.

El pasado jueves se reveló el resultado de la autopsia, que determinó que Isabella murió por una hipoxemia -falta de oxígeno en sangre- causada por una asfixia obstructiva, reveló el medio local La Capital. Por eso la Justicia solicitó nuevos estudios para descartar que hubiera habido intervención de terceros.

Conmoción en Villa Gesell por la muerte de una nena de 2 años

Sin embargo, el estudio señaló que la muerte no fue traumática y que no había lesiones compatibles con violencia infantil.

La causa

En paralelo, la Justicia ordenó el allanamiento del hogar donde vivía la familia y dispuso que el hermano de la víctima fuera separado preventivamente de su madre. El objetivo es realizarle estudios médicos y evaluar su estado de salud, reportó el medio marplatense.

Se secuestraron varios elementos de interés y también entrevistaron al padre de la niña.

Los antecedentes de la madre

Sosa es conocida en la ciudad balnearia porque diez años antes había sido sometida a juicio y luego absuelta, junto a su pareja, por la muerte de su bebé de 11 meses, de nombre Yazmín, en Mar del Plata.

La mujer permaneció dos años en prisón preventiva acusada por el presunto homicidio y abuso de su hija. Antes de ser arrestados, la pareja se fugó y permaneció prófuga durante una semana. Al quedarse sin recursos, ambos se entregaron a la Policía y defendieron su inocencia.

A pesar de la absolución, los padres perdieron la tenencia de sus otros cinco hijos tras sospechas de maltrato infantil y “ambiente de convivencia inconveniente”. Algunos de los menores ingresaron en el ámbito de Hogares de Belén y otros fueron adoptados.

En 2018, cuando el juicio finalizó y salieron de prisión, la pareja se mudó a Villa Gesell. Un par de años después se separaron. Sosa volvió a formar pareja. Tuvo un hijo y, luego, a Isabella, según reconstruyó el medio local.

Previamente, en 2013, la mujer había sufrido la muerte de otra hija bebé, llamada Candela Milagros. La Justicia lo había atribuido a una complicación respiratoria.