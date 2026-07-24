Crimen de Agostina Jalabert: qué se sabe de la detención del exnovio de la modelo argentina y cómo sigue la investigación

La detención de Juan Manuel Reverter, exnovio de Agostina Jalabert y principal sospechoso de su femicidio, marcó un avance decisivo en una investigación que comenzó hace más de tres años en Playa del Carmen, México. El argentino fue localizado en el condado de Deschutes, en el estado de Oregón, y quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

La captura se produjo este jueves cerca de las 7.30 durante un operativo conjunto del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, Interpol Washington, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Patrulla Fronteriza.

Reverter, de 38 años, tenía vigente una alerta roja de Interpol y era buscado internacionalmente desde que la Justicia mexicana modificó la hipótesis inicial del caso y comenzó a investigar la muerte de Jalabert como un femicidio.

Las autoridades norteamericanas todavía no difundieron detalles sobre el lugar en el que se ocultaba, las circunstancias precisas en las que fue encontrado ni los plazos que podría demandar su extradición. El arresto no estaría vinculado con un delito cometido en Oregón, sino con el pedido internacional emitido por el crimen ocurrido en México, según informó la prensa local estadounidense.

Agostina Jalabert

Cómo fue la captura de Reverter

El operativo fue realizado en el centro de Oregón luego de un trabajo coordinado entre organismos de seguridad de distintos países. La participación de Interpol Washington permitió conectar la orden de captura mexicana con las agencias federales encargadas de localizar prófugos en territorio estadounidense.

Reverter tenía domicilios registrados en La Plata y Viedma, pero su paradero era desconocido desde febrero de 2023. En enero de este año, el juez federal de garantías de Viedma, Ezequiel Humberto Andreani, había ordenado su captura para tramitar su extradición a México.

Tras conocerse la noticia, Camila y Candela Jalabert, hermanas de Agostina, publicaron un mensaje en sus redes sociales: “Tres años contados en horas esperando justicia. Llegó el día. Nunca íbamos a dejar de luchar por vos”.

Juan Manuel Reverter en su arresto en Oregón

Cómo sigue la investigación

Después de la captura, deberá avanzar el proceso judicial necesario para que Reverter sea trasladado a México, país que lo reclama para investigarlo por el femicidio. Hasta el momento no se informaron los plazos de una eventual extradición ni si el acusado compareció ante un tribunal estadounidense.

Una vez que sea puesto a disposición de las autoridades mexicanas, la fiscalía de Quintana Roo podrá avanzar con la imputación, el pedido de prisión preventiva y la preparación de un eventual juicio. La investigación sostiene que Reverter golpeó a Jalabert en la cara y el cuerpo, ejerció presión sobre su cuello hasta provocarle la muerte y luego modificó la escena.

Según la descripción incluida en la alerta internacional, el acusado habría tomado un cinturón, lo habría colocado alrededor del cuello de la víctima y habría acomodado el cuerpo para intentar instalar la versión de un suicidio.

Juan Manuel Reverter

De un supuesto suicidio a la investigación por femicidio

Agostina Jalabert tenía 31 años y era oriunda de Carmen de Patagones. Se había instalado en Playa del Carmen en 2022 para continuar su carrera como modelo y vivía en un departamento junto con su hermana Candela. Reverter viajó posteriormente a México con la intención de recomponer la relación y terminó quedándose en la vivienda.

En la madrugada del 18 de febrero de 2023, Candela regresó al edificio y descubrió que el código de ingreso al departamento no funcionaba. Un guardia le contó que durante la noche se habían escuchado disturbios y que los vecinos habían llamado dos veces a la policía.

Después de que la joven golpeara reiteradamente la puerta, Reverter abrió. Según el relato del padre de Agostina, el hombre le preguntó a Candela dónde estaba su hermana. La perra de la modelo la condujo finalmente hasta el baño, donde encontró el cuerpo atado con un cinturón a un toallero de mano.

En un primer momento, las autoridades mexicanas consideraron que se trataba de un suicidio. Sin embargo, tiempo después la Justicia de México cambió la hipótesis a la de un femicidio y emitió una búsqueda por Reverte.

La familia contrató equipos forenses, reunió documentación y reclamó que el expediente fuera revisado. La intervención de una mesa especializada en feminicidios y el cambio de fiscal permitieron incorporar nuevos elementos hasta que la investigación fue reorientada.

“Nosotros siempre tuvimos la sospecha de que la historia no era como la contaba el ahora buscado”, había manifestado Germán Jalabert, tío de Agostina, en diálogo con LA NACION. La detención de Reverter abre ahora la posibilidad de que, después de más de tres años de reclamos, la acusación sea discutida ante la Justicia mexicana y la familia pueda conocer qué ocurrió durante las últimas horas de vida de la modelo.