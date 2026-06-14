Boqueteros frustrados en Morón y Baradero: desbaratan una banda que planeaba millonarios golpes a bancos

Una organización criminal que planeaba concretar millonarios robos contra entidades bancarias de las localidades bonaerenses de Morón y Baradero mediante la modalidad conocida como “boquete” fu desbaratada luego de una compleja investigación judicial y policial.

La causa se inició el 19 de mayo, a partir de una denuncia anónima recibida por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, donde se advertía sobre los movimientos de una banda integrada por delincuentes con antecedentes que preparaba asaltos de gran magnitud contra una sucursal del Banco Nación de Morón y otra del Banco Provincia de Baradero.

Boqueteros frustrados

Según la investigación, el principal objetivo era la sucursal del Banco Nación ubicada sobre la avenida Rivadavia al 18.059, en Morón. El plan consistía en acceder a las bóvedas y cajas de seguridad a través de boquetes realizados desde inmuebles linderos, entre ellos un antiguo local comercial y un estacionamiento que les garantizaba vías alternativas de escape.

En paralelo, la organización también había puesto la mira sobre la sucursal del Banco Provincia de Baradero, situada sobre la calle Laprida. Los investigadores detectaron que los sospechosos habían identificado una propiedad lindera cuyo patio conectaba con sectores sensibles de la entidad bancaria.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso LA NACION, las tareas de inteligencia permitieron identificar como presunto jefe de la estructura a C. D. Maidana, de 59 años, un ex integrante de la Policía Federal Argentina exonerado en 1995 y con antecedentes por delitos complejos contra la propiedad y entidades bancarias. La organización contaba además con un proveedor logístico, un especialista uruguayo en boquetes y otros integrantes encargados de la ejecución operativa.

Cayó una banda de boqueteros que planeaban robos millonarios en Morón y Baradero PRENSA MINISTERIO DE SEGURIDAD

El avance más importante de la pesquisa se produjo durante la madrugada del 24 de mayo, cuando personal encubierto detectó en Baradero una camioneta Volkswagen Amarok vinculada a la investigación. El vehículo realizó movimientos considerados compatibles con tareas de reconocimiento y coordinación en las inmediaciones de la sucursal bancaria. Posteriormente, el análisis de cámaras de seguridad y registros de peajes permitió reconstruir el recorrido de los sospechosos y confirmar su presencia en la ciudad.

Con esos elementos, la Justicia Federal avanzó con el operativo final. Durante la madrugada del 14 de junio, efectivos de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado, junto con personal del Grupo Halcón, desplegaron un procedimiento simultáneo en distintos puntos de Baradero que culminó con la detención de 12 personas: 11 hombres y una mujer.

Boqueteros frustrados

En los procedimientos fueron secuestrados tres vehículos: una Volkswagen Amarok, una Renault Duster y un furgón Fiat Iveco. También se incautaron dos pistolas calibre 9 milímetros, una de ellas con pedido de secuestro por un robo bajo la modalidad entradera ocurrido en mayo pasado, además de 25 cartuchos, 16 teléfonos celulares y una cámara con sonda endoscópica utilizada para inspeccionar estructuras.

Los investigadores hallaron además una importante cantidad de herramientas presuntamente destinadas a la concreción de los boquetes, entre ellas palas, mazas, amoladoras, rotopercutoras, barretas, criquets hidráulicos, escaleras, mechas de alta resistencia, cableado eléctrico, precintos, guantes y cien bolsas para escombros.

Boqueteros frustrados

El líder de la organización fue detenido cuando circulaba en la Amarok junto a una mujer paraguaya de 26 años. En otro de los vehículos cayó un ciudadano uruguayo de 63 años identificado por la investigación como el especialista encargado del diseño y ejecución de los boquetes.

Tras las detenciones, la Justicia solicitó una inspección urgente dentro de la entidad bancaria para determinar si los sospechosos ya habían iniciado excavaciones o trabajos preparatorios destinados a acceder a las bóvedas. Los peritajes continuaban este fin de semana para establecer el grado de avance del plan criminal y la eventual vinculación de la banda con otras organizaciones especializadas en robos de alta complejidad.