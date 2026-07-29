Horror: médicos detectaron golpes en el cuerpo de una bebé fallecida y fueron detenidos por homicidio la madre y el padrastro

Una bebé de un año y siete meses murió en Lomas de Zamora y la policía detuvo a su madre y su padrastro luego de que los médicos constataran que la menor presentaba múltiples golpes en su cuerpo.

Un llamado al 911 alertó este miércoles por un bebé que no reaccionaba tras caerse de la cama, por lo que de manera inmediata personal policial y médico acudió hasta la vivienda, ubicada en la calle Voltaire y Valparaíso, en Villa Rita, Lomas de Zamora, según consignó Noticias Argentinas.

La menor fallecida habría sido identificada como Alaia Galarza.

En estos casos, el protocolo médico indica la inspección primaria del cuerpo, antes de llevarse el cadáver a la morgue judicial para realizar una autopsia. En esa observación efectuada por los médicos se detectaron lso golpes.

Al darse aviso a la policía y a la fiscalía sobre esa situación, las autoridades decidieron demorar al padrastro de la bebé fallecida, identificado como Leonel M.

Con los primeros elementos recabados, desde la UFI N.°17 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora se dispuso la aprehensión del padrastro y la madre de la víctima, de 17 años, por el delito de homicidio agravado por el vínculo.

La mujer, identificada como Jenifer Luján M., no se encontraba en el lugar al momento de los hechos, al tiempo que fue trasladada Instituto Centro Socieducativo de Privación de la Libertad Ambulatoria (CSPLA), ubicado en el partido bonaerense de Merlo.

Se esperan los resultados de la autopsia y de peritajes para saber cómo se produjeron las lesiones detectadas y cuál fue la causa de muerte.