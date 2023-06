Brutal golpiza: desfiguró a su mecánico porque tardó en entregarle la camioneta

escuchar

Un mecánico de 63 años recibió una feroz golpiza a manos de los hijos de un cliente, quienes le reclamaban la entrega de una camioneta. El hombre sufrió traumatismo de cráneo y debió ser trasladado al Hospital Zubizarreta donde permaneció internado algunas horas hasta recibir el alta.

El ataque ocurrió el martes por la noche en un taller ubicado en el barrio de Villa Devoto, en la calle Tinogasta al 4931. Las cámaras del lugar captaron el momento exacto en el que dos sujetos llegan al lugar. De pronto, uno de ellos comienza a golpear al mecánico Carlos Rey de forma intempestiva.

“Me pusieron la cabeza contra el pavimento y me empezaron a pegar como si fuesen mazazos”, explicó el hombre en diálogo con TN. “No me dijo nada, fue y me atacó (...) Cerró la puerta de mi oficina para que no entre nadie. La había trabado, no me pudo ayudar nadie”, amplió el mecánico.

El mecánico debió ser trasladado por el SAME hasta el Hospital Zubizarreta, donde permaneció internado por algunas horas bajo el diagnóstico de Traumatismo Encéfalo Craneal. “¿Cómo lo mataron a Fernando? A patadas y a piñas. Yo zafé porque tengo 60 años”, manifestó.

El mecánico tardó en darle la camioneta y lo desfiguró

Rey contó que los agresores, dueños de una camioneta Surán, quienes le desfiguraron el rostro, le reclamaban arreglos realizados en el vehículo. “Estaba terminando de lustrar el auto, faltaba poco”, señaló el hombre.

A lo largo de su relato, el mecánico explicó que el conflicto data desde la pandemia cuando empezó a percatarse de faltante de repuestos. “De a poco puse el pecho y fui haciéndome cargo de los problemas”, expresó Rey.

“Cuando tengo un problema me hago cargo y me estaba haciendo cargo del problema. No tengo miedo, si se quieren vengar, que vengan. ¿Qué van a hacer? Yo ni los lastimé, ni los humillé, ni les robé, ni los maté. No les hice nada, les estaba haciendo un auto nada más”, concluyó al respecto.

En tanto, oficiales de la Comisaría Vecinal 11C de la Ciudad intentan ubicar a los agresores y sus acompañantes. Por su parte, el Dr. Gradella a cargo de la Unidad Flagrancia Oeste labró actuaciones por averiguaciones de lesiones graves y solicitó las grabaciones de las cámara del taller y ordenó el secuestro de la Volkswagen Suran.

LA NACION