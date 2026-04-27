Delincuentes entraron a robar a una casa en La Matanza y chocaron mientras escapaban a los tiros de la policía: uno murió y otro fue detenido

Otro hecho de inseguridad y violencia tuvo lugar este lunes por la madrugada en el conurbano bonaerense. En esta oportunidad, un grupo de delincuentes ingresó a robar a una casa en La Matanza y, al salir, fue interceptado por un patrullero que comenzó a perseguirlos.

Al darse a la fuga, la persecución incluyó el robo de un segundo vehículo —que chocaron pocos metros después— y un tiroteo que terminó con uno de los ladrones muertos y otro detenido. El tercero logró escapar y permanece prófugo.

Según consignaron fuentes de Seguridad bonaerenses a LA NACION, los delincuentes comenzaron el raid con una entradera en una vivienda ubicada en la calle Pasteur al 4376, de donde se llevaron varias pertenencias.

A pocas cuadras de retirarse a bordo del Volkswagen Gol Trend se cruzaron con el patrullero y emprendieron la huida a alta velocidad. Al llegar a la intersección de las calles Perú y La Rioja se bajaron del vehículo y emprendieron la huida a pie. Tras esto, abordaron un segundo auto, un Peugeot 207 con el que terminaron por chocar a los pocos metros.

Entradera, persecución, tiros Y muerte policía científica perita la zona

Allí comenzó un enfrentamiento a tiros entre los efectivos y los delincuentes, que terminó con uno de ellos detenido —J.A.Z. de 24 años— bajo el cargo de “robo agravado por la modalidad de entradera, encubrimiento y homicidio” y otro gravemente herido. El herido —identificado como K.E., de 26 años— presentaba una herida de bala en el glúteo derecho, por lo que fue trasladado al Hospital Ballestrini, en donde finalmente falleció.

En tanto, el tercero de ellos, que no pudo ser identificado, logró escapar mientras corría y se metió en el interior del barrio conocido como Villa La Palito, que se encontraba a pocos metros de distancia. Aún permanece prófugo, según consignaron las autoridades.

Los dos autos involucrados en el choque.

Más tarde, la víctima de la entradera reconoció las pertenencias que habían sido robadas de su hogar entre las cosas que llevaban los delincuentes y que fueron incautadas en el lugar del enfrentamiento.

El Volkswagen Gol utilizado en la fuga fue encontrado abandonado y tenía pedido de secuestro desde el 25 de abril, solicitado por la comisaría de González Catán.

En tanto, el fiscal a cargo de la causa, Carlos Adrián Arribas dispuso preservar la escena y convocar al personal de la Policía Federal para realizar las pericias y no adoptó, hasta el momento, ninguna medida contra el efectivo que intervino en el hecho.

Robo y muerte en Lomas de Zamora

Este viernes por la noche tuvo lugar otro hecho de inseguridad en el que un grupo de delincuentes asesinó a un joven de 21 años que volvía de la facultad. La víctima caminaba por las calles de Lomas de Zamora cuando un auto lo interceptó, un hombre se bajó y le ordenó que le diera el celular. Aunque inmediatamente le entregó la mochila, el delincuente fue por el teléfono y, en el proceso, le disparó a quemarropa.

El hecho ocurrió a las 19.20 del pasado viernes, en la intersección de las calles Dinamarca y Erickson, en la localidad de San José. Videos que se viralizaron en redes sociales mostraron al joven, identificado como Agustín Rivero, caminando por la calle, a pocos pasos de la vereda.

Un chico de 21 años fue asesinado en Temperley

Las imágenes parecen indicar que el joven tenía el celular en su mano y estaba mandando un mensaje de voz o similar. Sin embargo, al ver que se acercaba un auto a lo lejos, se dio la vuelta y bajó el teléfono. Rivero se frenó en el medio de la calle, para esperar a que el vehículo pasara de largo. Por la vereda de enfrente, una mujer caminaba en sentido contrario.

El Volkswagen Voyage paró en mitad de la calle, justo frente a Rivero y de allí descendió un hombre, que buscaba robarle. El agresor bajó con su arma en mano, apuntando directamente al joven, que de forma rápida se sacó la mochila de los hombros, la dejó en el piso y se dio la vuelta. No se resistió. Sin embargo, no fue suficiente para el delincuente, que insistió en que la víctima le diera su celular.

Mientras Rivero intentaba alejarse, el delincuente le disparó en el abdomen, se subió al auto y escapó. Mientras tanto, el joven puso su mano en la zona de la herida y comenzó a correr. La mujer, que se encontraba en la vereda de enfrente, se acercó a ayudarlo, y ambos corrieron en dirección a una casa, donde una persona les abrió la puerta e ingresaron para asistirlo.