Hacía maniobras peligrosas sin patente en la ruta 11 y le quitaron la licencia de conducir

Agentes de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte de Buenos Aires detuvieron a un conductor luego de interceptarlo cuando circulaba por la ruta 11, a la altura de Chapadmalal, haciendo maniobras peligrosas para el tránsito. Cuando una de las inspectoras le pidió la respectiva documentación, el hombre, que tampoco llevaba puesto el cinturón de seguridad, no tenía seguro ni la verificación técnica vehicular (VTV), entre otras faltas.

Lo que primero llamó la atención de los agentes fue que el conductor de la camioneta hizo un sobrepaso en doble línea amarilla. Pero no sería el único motivo por el que lo obligarían a detenerse en la banquina. El rodado circulaba con carga sobresaliente sin la correspondiente señalización, sin las correas de seguridad exigidas y no llevaba la chapa patente. Tampoco tenía las luces de posición encendidas.

Sin patente y haciendo maniobras peligrosas en la ruta 11: le quitaron la licencia

“Todo mal. También circulas sin seguro. Tenés todas las infracciones”, le dijo la agente de Transporte al conductor. “La licencia va a quedar retenida en el Juzgado de Faltas de Mar del Plata”, agregó la inspectora antes de labrarle las actas correspondientes por las infracciones detectadas. El procedimiento fue registrado por las cámaras instaladas en los móviles de Seguridad Vial.

El adelantamiento en doble línea amarilla está prohibido por la Ley Provincial de Tránsito N.º 13.927, ya que implica un alto riesgo al impedir la correcta visibilidad del tránsito en sentido contrario. Desde la cartera que conduce el ministro Martín Marinucci remarcaron que estos controles buscan prevenir siniestros viales y reforzar el cumplimiento de la normativa.

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