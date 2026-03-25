Buscan en Jujuy a una madre y sus dos hijos: Romina Nasif, Ámbar y Mario llevan una semana desaparecidos

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (Cindac), un organismo creado en la provincia de Jujuy para coordinar la búsqueda de personas desaparecidas con perspectiva de género, difundió la búsqueda de una mujer y sus dos hijos menores, cuyo paradero se desconoce desde el 18 de marzo. Sin embargo, en las últimas horas, desde una cuenta de Facebook que sería de la propia mujer se aseguró que no fue secuestrada y que se ausentó de su hogar por decisión propia.

Las personas buscadas por las autoridades jujeñas fueron identificadas como Romina Nahir Nasif, de 27 años, y sus hijos Ámbar, de 4, y Mario, de un mes, quienes residían en la capital provincial. “Buenas tardes. No estoy desaparecida ni secuestrada, ni me tienen en contra de mi voluntad. Mis hijos están bien y yo también”, se lee en una publicación del 20 de marzo en el muro de Facebook atribuido a la mujer, el mismo día en que el Cindac había comunicado su desaparición. “Tomé la decisión de irme sin avisarle porque [mi papá] me amenazaba con quitarme a mis hijos si yo me iba. Atte: Romina Nahir Nasif”, prosigue el mensaje.

En Jujuy: buscan a una mamá y a sus dos hijos menores de edad. @nahir.nasif.202

Este lunes apareció un nuevo posteo en el mismo perfil, también en el que se mencionan presuntos conflictos familiares.

Cinco días antes, el Cindac había difundido la búsqueda de la madre y sus hijos, con fotografías y descripciones físicas. Esa publicación recibió horas más tarde un comentario de quien sería la hermana de la mujer, en el que aportaba información sobre la situación.

“Quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero, comunicarse a la línea 911/388-6828607/388-6860239 o dirigirse a la unidad policial más cercana”, expresó el comunicado oficial del Cindac. LA NACION intentó comunicarse con el organismo para tener más datos sobre la investigación, pero aún no tuvo respuesta.