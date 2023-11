escuchar

Esta semana se dio a conocer que David Nalbandian fue denunciado por su expareja Araceli Torrado por acoso sexual y hostigamiento. Según alegó la joven ante la Justicia, el extenista le había instalado una cámara para filmar lo que sucedía en su habitación. Si bien la causa fue archivada por falta de pruebas, el deportista admitió haber colocado el aparato, aunque aseguró que no funcionaba.

Según detalló Torrado en la denuncia, junto a su hermano encontraron la cámara instalada detrás de una salida de ventilación central en la habitación del departamento de Palermo que compartía con Nalbandian cuando estaban en pareja. Este dispositivo apuntaba directamente hacia la cama. La joven asegura que el objetivo de su expareja era controlarla y saber qué hacía.

“¿Querés que sea honesto? Sí, la puse ese día. No la pude ver porque no sé qué quilombo hay con Internet. No se puede ver. No pude ver nada”, afirmó el ex n° 3 del ranking ATP mundial a Torrado en un audio que se difundió.

En la conversación, la joven le recriminó a Nalbandian el extremo al que llegaron sus acciones. “No sé si viste algo o no viste nada. Te cagaste en todo. No entiendo el afán de haber querido espiarme hasta los pelos de la nariz. Pusiste una cámara que da directo a la cama. No puedo creer hasta dónde fue tu cabeza”, exclamó.

Qué dijo Nalbandian de la denuncia por acoso

Después de la difusión del escándalo, David Nalbandian habló con el diario Clarín sobre la denuncia. “Ya hay un dictamen del juez, fíjense bien antes de hablar”, señaló en referencia a la decisión de la Justicia de archivar la denuncia y no hacer lugar a los pedidos del abogado de la modelo.

En tanto, aseguró que el motivo por el que ahora salió el caso a la luz fue porque Torrado “quiere plata y fama”.

¿Quién es Araceli Torrado y cuándo empezó a salir con Nalbandian?

Araceli Torrado, la modelo hizo una presentación civil contra Nalbandian y el extenista no se presentó en la mediación Instagram

Araceli Torrado es una rosarina de 29 años que trabaja como modelo, influencer y locutora. En Instagram, tiene más de 200.000 seguidores y en la descripción indica que se dedica a la “locución y al periodismo”. Hasta 2021 había sido pareja del exfutbolista y actual vicepresidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, con quien convivió.

Inició su relación con el cordobés a principios de este año, dos meses después de que Nalbandian anunciara su separación de Victoria Bosch, con quien estuvo casado 22 años y tiene dos hijos en común. Se hizo oficial la pareja cuando el extenista y la modelo fueron vistos juntos en el Teatro Gran Rex cuando fueron a ver la obra Casados con hijos en febrero. A meses de empezar a salir, la pareja se mudó a un departamento en Palermo. Sin embargo, al poco tiempo decidieron separarse.

Las primeras imágenes de la pareja cuando empezaron a salir en público foto: Movilpress

Según informó el abogado Martín Olari Ugrotte, la denunciante fue asistida por la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo desde fines de julio de este año. En ese momento contó que los primeros meses del noviazgo habían sido buenos, mientras sus encuentros se alternaban entre sus domicilios de Rosario y Córdoba. El vínculo comenzó a tensionarse cuando ella decidió mudarse a la Capital Federal.

¿Qué determinó la Justicia sobre la denuncia contra Nalbandian?

La causa fue archivada en primera y segunda instancia por el Ministerio Público Fiscal porteño por falta de pruebas. El Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) realizó pericias y reveló que no encontraron indicios de que la cámara funcionara. Tampoco se logró determinar cuándo fue instalada por exjugador.

La modelo también hizo una presentación civil y Nalbandian no se presentó en la mediación. Según fuentes judiciales, los investigadores determinaron que “rogar para volver no es hostigamiento por violencia de género”.

Olari Ugrotte explicó a LA NACION que van a impulsar el proceso civil. “Para nosotros los hechos están probados. En la denuncia penal habíamos pedido medidas de prueba y medidas de protección”.

