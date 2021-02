Carolina Píparo, sobre el accidente: "No los volvería a perseguir"

La diputada participó de una entrevista, luego de que una fiscal platense pidiera este martes la prisión preventiva para su marido, Juan Ignacio Buzali, detenido como acusado de intentar matar a dos motociclistas Fuente: Archivo

La diputada provincial y funcionaria platense Carolina Píparo participó anoche de una entrevista, luego de que una fiscal platense pidiera este martes la prisión preventiva para su marido, Juan Ignacio Buzali, detenido como acusado de intentar matar a dos motociclistas a los que atropelló el 1° de enero último en La Plata al confundirlos con delincuentes.

Luego de recordar el incidente y volver a relatar los distintos momentos, Píparo sostuvo que en todo momento se sintió en peligro. "Nos sentimos emboscados, esa fue la realidad. Hoy las pericias demuestran que dijimos la verdad, que teníamos miedo, que nos sentíamos en riesgo", declaró en diálogo con TN.

La diputada subrayó que ni ella ni su marido buscaban "hacer Justicia por mano propia" al seguir a los motociclistas, sino que lo que querían era no perderlos de vista mientras esperaban un móvil de la Policía. "Lo que queríamos era encontrar un control policial", agregó.

En esta línea, le consultaron si los volvería a perseguir: "No, no lo volvería a hacer, sabiendo cómo es hoy la situación de nuestra ciudad y sabiendo que hay pocos móviles. Pero tampoco esperaría a que venga la Policía, porque evidentemente no va a llegar. Sé que pusimos en riesgo nuestra vida y la vida de terceros".

Por último, volvió a defender la inocencia de su marido y dijo que "todas las pericias, psiquiátricas y psicológicas, indican que él no tiene ninguna intención de daño ni para sí ni para terceros". "Creo que merece estar con sus hijos y esperar el proceso en su casa, en un país donde no hay ni una persona presa por cuatro puntos de sutura", criticó.

Y concluyó: "Hoy debo decirles a mis hijos que su papá está a disposición de la Justicia, no sé ni por cuanto tiempo. Mientras, hay gente casi espiando mi casa. A todos ellos les deseo una pizca de humanidad y de compromiso con la seguridad antes que tanta especulación que me da vergüenza ajena".

El pedido fue formulado por la fiscal Eugenia Di Lorenzo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17 de La Plata, quien solicitó la conversión de la detención de Buzali (47) en prisión preventiva y le imputó el delito de "homicidio en grado de tentativa".

Ante el pedido de la fiscal, ahora será la jueza de Garantías de la causa, Marcela Garmendia, quien definirá si Buzali permanecerá en prisión o si será liberado.

Píparo denunció que fue asaltada por tres parejas de "motochorros" la madrugada del 1 de enero en la calle 47, entre 15 y 16, cuando su pareja estacionó para dejar a su papá en su casa.

Según la legisladora, cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia a bordo de su Fiat 500L negro con techo blanco, volvieron a ser interceptados por los que creyeron que eran los mismos delincuentes que los habían asaltado.

En la calle 21 y 40, Buzali chocó por detrás a una de las motos en la que viajaban dos jóvenes y los dejó tirados en el piso.

En su declaración indagatoria, el marido de la legisladora afirmó que "lo que pasó fue un infortunio y un accidente", que "jamás" quiso "lastimar a nadie" y que al momento del hecho estaba "nervioso, abrumado y temeroso", pero "no enojado" ni alcoholizado.

Di Lorenzo consideró que Buzzali debe continuar detenido porque la conducta asumida luego del hecho implica un riesgo procesal por "entorpecimiento del proceso judicial", además de la pena en expectativa que tiene el delito que se le imputa.

