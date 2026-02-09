El ministro de Seguridad de Córdoba reveló cómo se utilizarán los nuevos guantes eléctricos para reducir delincuentes

Este lunes, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se sometió a una prueba de un guante eléctrico, un nuevo dispositivo de tecnología que la cartera estudia incorporar en la fuerza policial para la reducción de delincuentes.

Más tarde, en diálogo con LN+, el funcionario reveló en qué situaciones será utilizado el nuevo mecanismo que busca contrarrestar el delito.

“Son guantes de reducción con voltaje eléctrico que produce un shock importante”, aseguró Quinteros y aclaró que, para su correcto funcionamiento, deben activarse previamente.

Si bien resaltó que la nueva modalidad está en fase de prueba, ante la consulta sobre en qué situaciones se van a utilizar estos guantes, Quinteros dijo: “Por ejemplo, se podrían utilizar en una estación de colectivos. O donde una persona esté fuera de sí. Obviamente que si se trata de alguien armado, no se va a poder implementar".

El funcionario dialogó con LN+

“Las que más agradecen este nuevo mecanismo son las mujeres policías”, destacó el Ministro. “Porque en un mano a mano con un hombre, la diferencia física es grande, y esto les sirve a la hora de la reducción”, remató.

Sobre su implementación, Quinteros sostuvo: “Primero lo van a utilizar las unidades especiales de la policía. Y a partir de allí, analizaremos”.

Prueba de guante eléctrico ministro cordobés

La salud mental y el consumo de estupefacientes

En su intercambio con LN+, el mandamás de la cartera de Seguridad de Córdoba, resaltó que en su provincia “después de la pandemia se cuadriplicaron los casos de agresión en la calle”. Al momento de identificar los motivadores de esta delicada situación, el funcionario reconoció dos elementos: la problemática en la salud mental y el consumo de estupefacientes.

“Antes esas situaciones de extrema violencia, estos guantes pueden ser herramientas muy útiles”, destacó Quinteros.

¿Qué sintió luego de realizar la prueba?, le preguntaron al funcionario provincial. “En el momento del contacto uno siente un shock muy fuerte: las piernas se te desvanecen”, relató Quinteros. Luego, hizo una aclaración: “A diferencia de las pistolas Taser, las consecuencias son nulas”.

“De todas formas, antes de comprar estos guantes eléctricos de forma masiva, vamos a ver la efectividad que tienen“, cerró Quinteros.