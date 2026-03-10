Video: así fue el operativo contra una banda narco que terminó con un muerto en el medio de una pool party

Comenzó como una pool party y terminó con un muerto. En la localidad bonaerense de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires llevó adelante un operativo para desbaratar una banda narco. Los uniformados irrumpieron en el lugar y se produjo un enfrentamiento que terminó con el deceso de uno de los delincuentes. Imágenes exclusivas de LN+.

Desbarataron a una banda narco en Lomas de Zamora

Según determinaron fuentes policiales, además del ladrón de 23 años que terminó sin vida, del operativo resultaron detenidas más de diez personas.

El allanamiento efectuado en Esteban Echeverría fue el corolario de otros 33 procedimientos previos, ordenados bajo una premisa: desbaratar una banda dedicada a la sustracción y alquiler de vehículos, falsificación de documentos y a la realización de entraderas.

El momento en que uno de los delincuentes salta desde el primer piso para escapar durante el allanamiento en Esteban Echeverría Captura de video

En las imágenes registradas a través de una cámara que portaba uno de los integrantes del GAD, pudo verse el momento exacto en el que las fuerzas del orden ingresaron al domicilio. En ese momento, los delincuentes estaban celebrando una de sus conquistas por fuera de la ley.

Lejos de amilanarse, los integrantes de la banda confrontaron a los policías en un tiroteo que se extendió por casi un minuto. Otro de los momentos registrados por la cámara de la policía bonaerense fue cuando uno de los delincuentes saltó desde una de las ventanas del domicilio en dirección a la casa contigua.

Asi termino el delincuente baleado en Esteban Echeverria

Como corolario de la filmación, los integrantes de la banda acataron la orden de los integrantes del GAD y se arrojaron al suelo, facilitando su detención.

El momento de la irrupción de la Policía de la provincia de Buenos Aires al domicilio donde tuvo lugar el enfrentamiento

La investigación que derivó en este allanamiento y en los otros 32 operativos comenzó el 9 de mayo de 2025 cuando efectivos de la Estación de Policía de Esteban Echeverría tuvieron un enfrentamiento con delincuentes que había robado un Toyota Yaris.