Cómo fue el operativo policial en la “pool party” que terminó con un delincuente muerto

De película. Así fue el operativo policial realizado en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Huergo y Colón, en la localidad bonaerense de 9 de Abril, Esteban Echeverría, cuando efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) irrumpieron en una casa en el medio de una “pool party” de una banda narco. En LN+ se revivió el paso a paso del procedimiento.

Tiroteo en Esteban Echeverria

Del operativo participaron cerca de veinte efectivos del GAD, quienes rodearon el domicilio e ingresaron por el portón principal. Al identificar la irrupción de los uniformados, los integrantes de la banda narco abrieron fuego y empezó un tiroteo que se extendió por casi un minuto.

En el medio de la balacera, un delincuente identificado como Diego Ezequiel López, de 23 años y con un frondoso prontuario, saltó por una de las ventanas de la casa, pero fue alcanzado por dos disparos, uno en la cabeza y otro en el tórax.

Además de López, había otros dos delincuentes que contaban con pedido de captura: Nicolás Eduardo Gianelli y Jonathan Alejandro Rodríguez.

El operativo en Esteban Echeverría, en números

En total, del operativo resultaron detenidos 15 integrantes de la banda narco. También se secuestraron armas de fuego de alto calibre y 70 dosis de cocaína. Según las autoridades policiales, el grupo se dedicaba a la falsificación de documentos, robo y alquiler de vehículos, realización de entraderas y venta de estupefacientes.

Todas actividades que se digitaban desde distintos centros penitenciarios, como las cárceles de Alvear, Olmos y Magdalena.

Las armas secuestradas a la banda de la pool party

El operativo fue íntegramente registrado por las cámaras que los uniformados llevan en sus cascos. Equipamiento cuya finalidad es la de filmar todo el procedimiento para, llegado el caso, deslindar cualquier responsabilidad por parte de las fuerzas del orden al momento de identificar quién abrió el fuego.

Así terminó el López, el delincuente abatido

Con respecto a la investigación de la banda a la que le adjudican 15 robos de automóviles, trascendió que el jefe de la organización está preso en el penal de General Alvear. A pesar de estar detenido, daba órdenes desde su confinamiento.

A partir de testimonios recogidos por LN+, muchos vecinos manifestaron que los delincuentes abatidos se adjudicaban ser "los dueños de la calle", aprovechando su supuesta impunidad para cometer todo tipo de delitos en la zona.