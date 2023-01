Caso Báez Sosa: Fernando Burlando aseguró que aguarda “con ansiedad” la declaración de los dos jóvenes sobreseídos

escuchar

A minutos del inicio de la novena jornada del juicio que se lleva adelante en Dolores por el homicidio de Fernando Báez Sosa, el abogado Fernando Burlando se mostró conforme con el desarrollo del debate oral durante estas dos semanas: “Hemos quintuplicado la cantidad de pruebas y son todas contundentes”. El letrado dijo que aguarda “con ansiedad” lo que atestiguarán la semana que viene Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, los otros integrantes del grupo que agredió al joven y que quedaron sobreseídos por el hecho.

“Ellos no pueden mentir. Tienen que venir a decir la verdad, porque si no deberán pagar la consecuencias. Vamos a ver qué nos vienen a decir”, dijo Burlando en diálogo con LN+. En el caso de Guarino y de Milanesi, el letrado que representa a la familia Báez Sosa dijo que “estuvieron posicionados en un sector diferente al cordón humano y del ataque propiamente dicho”, por eso la Justicia los apartó de la causa.

Juan Guarino y Alejo Milanesi se retiran del penal de Dolores Mauro Rizzi - LA NACION

Pero no son las únicas declaraciones que Burlando aguarda con entusiasmo. El letrado expresó que también quieren oír el testimonio de los médicos de parte de la defensa de los ocho imputados que indicaron que Báez Sosa podría haber fallecido por una maniobra de RCP mal hecha: “Quiero que vengan a explicar por qué hay gente que no pudo dormir muchos días porque les hicieron creer que Fernando había muerto por algo mal hecho”.

Burlando destacó que conforme avanza el juicio oral “sin lugar a dudas hemos quintuplicado la cantidad de pruebas, y la contundencia de las mismas”. El abogado dijo que durante la jornada de hoy, que comenzó a mediados de esta mañana, van a probar que “hay un pantalón que Ayrton Viollaz dijo que era de él, pero parecería que es de Luciano Pertossi”. “Eso hablaría de contacto [con Báez Sosa] y le suma más contundencia”, agregó el abogado.

Entrevista a Fernando Burlando

Burlando expresó que quienes dicen que el crimen está relacionado con una riña entre la víctima y los imputados “si no ven que acá no hubo intención de matar que se vayan a vivir a otra parte porque esta película no la vieron”. “El líder de esta manada, [Máximo] Thomsen, con sus ocho o nueve obsecuentes de la violencia, tuvo un incidente menor con Fernando y ahí nació la amenaza directa de Thomsen quien lo señaló a Fernando y lo amenazó expresamente que lo iba a degollar”, relató el letrado.

Y prosiguió en su explicación: “Acá la amenaza cobró relevancia porque le dijo ‘te voy a matar’ y lo mató. Por eso, cuando alguien me dice que se iban a pelear, pero Thomsen lo mató, entonces las cosas cambian totalmente y lo que requiere la Justicia es la prueba del dolo. No nos olvidemos que los golpes fueron en zonas vitales. Se le pegó más de cinco patadas en la cara como si fuera una pelota de rugby o de futbol. Una persona que pega tres puntinazos seguidos en la cara sabe que es la muerte sin lugar a dudas”.

Burlando apuntó a los mensajes que se cruzaron los ocho imputados tras atacar a Fernando. “Festejan después de tener conocimiento de la muerte. No son mensajes de preocupación, de arrepentimiento, no son de “che, llamo a mi papá porque me mandé tremenda cagada”. “Lo único que les preocupaba era tomar vino y fumar flores”, dijo el letrado de la familia Báez Sosa.

Si bien en las últimas horas circulaba la versión de que tal vez alguno o algunos de los acusados podría romper el pacto de silencio y hablar sobre el hecho, Burlando no cree que pueda haber un imputado que se quiebre en su actitud. “Creo que la defensa está consolidada en el vínculo con los acusados. Mucho no pueden decir, esa es la verdad. Hay que decir algo cuando tenés probado el dolo, la alevosía, el plan”, opinó el letrado, y expresó: “Creo que van a tomar conciencia cuando le bajen el martillo”.

A Burlando no le pasa desapercibido que los imputados observan las imágenes de las distintas pericias “como si fueran otros los protagonistas”. “Me llamó cuando vieron la autopsia, por ejemplo, y no hubo una respuesta emocional”, dijo el abogado.

