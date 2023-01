Le dijo que “no” a un limpiavidrios en Mendoza y recibió una grave agresión: le quebró un pómulo y casi pierde el ojo

escuchar

Mientras Hernán Clut esperaba dentro de su auto a que el semáforo le diera el paso para continuar su recorrido por el centro de la ciudad de Mendoza, Marcelo Araya, un limpiavidrios le ofreció reapasar su parabrisas de una manera invasiva. Él le respondió que no requería el servicio: “No necesito que limpies el vidrio”. Ante la negativa, el agresor le pegó con un palo en uno de los cristales de los lentes de sol y le provocó graves lesiones en la zona del ojo derecho que incluyeron fracturas y una perdida de sensibilidad. El atacante fue detenido por lesiones graves.

El agresivo episodio tuvo lugar el pasado domingo en el cruce de las calles Buenos Aires y Gobernador Ricardo Videla, en Mendoza capital. Clut, de 46 años, se dirigía a pasar un día de pileta cuando se topó con este hombre que lo agredió porque, simplemente, no quería que le limpiara el vidrio de su camioneta Ford Ranger.

Clut intentó escapar de la zona porque el hombre se había vuelto insistente y malhumorado. Incluso, en el afán de huir del limpiavidrios tomó una calle a contramano. “Se puso pesado y me pedía plata y le dije otra vez que no quería que me limpiara. Se metió por la ventanilla. Entonces agarró su palo y me clavó la punta, con toda la fuerza, en el lente”, relató la víctima al canal local El Nueve.

Debido a la agresión, el hombre contó que sufrirá secuelas de por vida. En principio, perdió la sensibilidad en el pómulo y en la zona alrededor del ojo derecho. “Tuve que ir a la guardia con un cuadro bastante comprometido. Me retiraron todos los vidrios y se dieron cuenta de que estoy todo fracturado en esa zona”, prosiguió Clut, que reconoció que no sabe cuántas veces le pegó el limpiavidrios porque producto de ese primer ataque “quedé inconsciente”, tendido sobre el asiento del acompañante donde iba una amiga. En la imagen que se tomó el hombre hay rastros de la violencia en su rostro.

El agresor fue identificado como Marcelo Araya, tenía antecedentes, y fue detenido por un policía con la colaboración de los testigos cuando intentaba escaparse. La fiscal de homicidios Claudia Ríos, quien tomó intervención en la causa, lo acusó por el delito de lesiones graves y ordenó que pase a prisión, ya que contaba con una sentencia previa, informó el diario El Sol.

LA NACION