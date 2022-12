Caso García Belsunce: La acusación del hermano de María Marta a los jueces que absolvieron a Pachelo: “Se limitaron a proteger a la runfla”

escuchar

Tras el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°4 de San Isidro que absolvió a Nicolás Pachelo de la acusación por el homicidio de María Marta García Belsunce, uno de los hermanos de la socióloga asesinada el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel, de Pilar, sostuvo que los jueces “se limitaron a proteger a la runfla” de aquellos integrantes del Poder Judicial que, por motivaciones non sanctas, se ensañaron con la familia de la víctima”.

Así lo afirmó Horacio García Belsunce (h.) en una carta enviada a LA NACION. “Esperamos 20 años para que María Marta tuviera justicia. Durante 20 años nos injuriaron, calumniaron. Responsabilizaron a Carlos [por Carrascosa, marido de la víctima] de haber matado a María Marta y a nosotros de encubrir el asesinato. A Carlos [Carrascosa] lo metieron preso con el 10 por ciento de las pruebas que había para condenar a Pachelo. Quisieron destruirnos la vida y el viernes [el día del fallo] estos dos sinvergüenzas [en eventual referencia a los jueces que votaron por la absolución] le pusieron el broche”.

El viernes pasado, con los votos de los jueces Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin, el TOC N°4 de San Isidro absolvió a Pachelo, el exvecino de Carmel al que la fiscalía acusó de haber sido el asesino y para quien pidió la pena de prisión perpetua. El presidente del tribunal, Federico Ecke, votó en minoría por una condena.

Nicolás Pachelo, el día en que fue absuelto por el homicidio de María Marta

“Tenían todos los indicios, vehementes y concordantes, para condenar a Pachelo. Pero no los evaluaron. Se limitaron a proteger a la runfla de aquellos integrantes del Poder Judicial que, por motivaciones non sanctas, se ensañaron con nuestra familia y debían proteger de resoluciones y fallos arbitrarios, dictados en todos estos años. No tuvieron el valor y la dignidad de aceptar que se habían equivocado”, dijo García Belsunce (h.).

El hermano de la víctima, su hija, Victoria, y su exesposa, Leila Keller, acompañaron a Carrascosa el viernes pasado a los tribunales de San Isidro para conocer de primera mano el veredicto. Tras escuchar la palabra “absolución” se retiraron de la sala de audiencias. García Belsunce, mirando a los jueces, les lanzó un “sinvergüenzas”.

“Quiero mencionar y destacar el voto condenatorio, en minoría, del juez Ecke, que sostuvo que ‘si bien la duda es un estado cognitivo que media entre dos alternativas, cuando entre dos hipótesis existen divergencias y ello obliga a quedarse con la que sea más favorable al imputado, esa duda no puede ser invocada como un simple capricho sin señalar cuál sería la versión distinta de la que atribuye la autoría. Mentar una duda no explicitada se trataría de un pronunciamiento sin razón, que sería la característica por antonomasia de una sentencia arbitraria’”, sostuvo el hermano de la víctima.

Según García Belsunce (h.), Ecke hizo referencia al móvil del crimen (buscar dinero en la casa de la víctima) y a la animosidad de Pachelo con María Marta. “Dio [Ecke] por acreditados los requisitos de validez, eficacia y existencia de la prueba indiciaria que se han acreditado con firmeza y permiten su voto condenatorio”, agregó.

Los jueces Esteban Andrejin y Federico Ecke

Antes de finalizar la carta, García Belsunce hizo mención al trabajo de los fiscales Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González, los acusadores públicos en el juicio: “Desarrollaron una responsable y profunda tarea. No quiero dejar de mencionar al fiscal general de San Isidro, John Broyad, que fue el factótum para que se volviera a investigar la causa antes de que prescribiera, tarea que llevaron a cabo la doctora María Inés Domínguez [fiscal que falleció antes de que comenzara el debate] y Quintana. Gracias también al querido Gustavo Hechem, abogado de Carlos, que siempre estuvo a nuestro lado luchando por la verdad. Nos queda recurrir a la Cámara de Casación bonaerense para que revierta este fallo y el asesinato de María Marta no quede impune y pueda descansar en paz”.

