Caso Loan: aparecieron los videos completos del peritaje que confirmó la presencia del chico en los vehículos de dos acusados

Una perito de la Policía de Salta confirmó que los estudios realizados permitían confirmar que Loan Peña estuvo dentro de la camioneta y de un auto del capitán de la Armada Carlos Guido Pérez y de su esposa, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, dos de los acusados por la desaparición del niño, visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la finca de su abuela paterna en el paraje El Algarrobal, de Corrientes.

La subcomisaria Marilú Vásquez, jefa de la División de Investigación Canina de la Policía de Salta, presentó, además, un pendrive con el video completo de la prueba de odorología que permitió detectar el olor del niño en el asiento trasero de la Ford Ranger y del Ford Ka de la pareja. En la camioneta, Pérez y Caillava habían ido al campo de Catalina Peña, la abuela de Loan, invitados a un almuerzo al que el chico fue con su padre. Tras esa comida, el menor desapareció en un naranjal.

Lo singular de esta novedad es que, hasta el momento, en el expediente solo había sido incorporado un video en el que constaban extractos del estudio y no la prueba completa, sin cortes. El Tribunal Oral Federal de Corrientes resolvió incorporar la nueva prueba a la causa.

La subcomisaria Vásquez explicó que el procedimiento consistió en obtener muestras de olor de ropa de Loan mediante gasas que luego fueron utilizadas como referencia para su detección con perros especialmente entrenados, que ubicaron rastros compatibles con la impronta del niño en los asientos traseros de ambos vehículos.

Los resultados ya habían sido ratificados por el veterinario Mario Rosillo, quien también aclaró que este tipo de análisis permite identificar la presencia de un olor, pero no establecer cómo llegó hasta los vehículos ni en qué circunstancias.

También ratificó el resultado la licenciada en Criminalística Tamara Muniagurria, una de las testigos de la última jornada. Ante el Tribunal declaró haber presenciado el peritaje realizado el 21 de junio de 2024 junto a su compañera Esquivel.

Otro de los testigos fue Walter Emanuel Sosa, de la División Pericias Tecnológicas de la Policía Federal, quien se explayó acerca de las tareas de extracción de información de teléfonos celulares secuestrados en el marco de la causa.

Otros testigos, como los inspectores federales Hernán Paul Alfonzo y Uriel Rossi, se refirieron a labores realizadas con el equipo de criminalística que intervino en la inspección de la Ford Ranger del capitán Pérez el 30 de junio de 2024. Ninguno de ellos aportó información adicional o esclarecedora, según se informó.