Caso Loan: Patricia Bullrich dijo que usarán equipos para “revisar panzas de animales” y afirmó que el menor estuvo en el naranjal

A 14 días de iniciada la búsqueda de Loan Peña (5) en la provincia de Corrientes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó que realizarán “rastrillajes especializados” este fin de semana en la zona del naranjal, donde el menor fue visto por última vez. Durante su paso por LN+, habló también sobre la implementación de equipos radiológicos para “ver la panza de los animales” y descartar que el pequeño haya sido devorado. Afirmó asimismo, en contraposición con lo señalado el lunes pasado por los fiscales de la Unidad Fiscal de Goya, Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo, que existe evidencia fotográfica que sitúa a Loan en el naranjal.

En diálogo con Eduardo Feinmann, la titular de la cartera de Seguridad admitió que “es un caso difícil” ya que “tiene múltiples aristas e hipótesis”. “Puede haber sido desde un accidente, desde un chico perdido, desde una situación de la naturaleza hasta una trata de persona. Las hipótesis de trabajo son muchas. Es una escena donde hay mucha gente y de golpe hay un chiquito al que le pierden el rastro sin ningún tipo de ruido, grito, auto o motor”, explicó Bullrich.

“En ningún momento hay datos que confirmen cómo lo sacaron de allí. No hay ninguna prueba de cómo Loan desaparece. Los chicos en la Cámara Gesell dicen que se fue solo. ¿Se fue solo porque lo llamó alguien? ¿Se fue solo y tuvo algún problema con algún animal? En un primer momento, los fiscales habían dicho que nunca fue al naranjal. Eso es una mentira. Tenemos una foto de Loan en ese lugar en compañía de adultos mayores y otros chicos” , planteó.

En ese sentido, consideró necesario establecer “un punto de partida” y, para ellos, remarcó: “Hay que reconstruir todo y analizar en profundidad la zona”.

Si bien Bullrich reconoce que la teoría sobre un posible rapto para trata de persona “es la más fuerte”, dijo que personalmente no descarta que el niño haya sufrido algún tipo de accidente: “Es una zona donde hay yaguaretés, pumas, víboras. Las personas hacen pozos para sacar un barro para hacer ladrillos”. Con eso en mente, la expresidenta del Pro adelantó que el fin de semana se llevarán a cabo “rastrillajes especializados” y dispondrán de nuevos equipos para las pericias.

“Vamos a ir con todo. Vamos a ir con buzos, con personal de monte, equipos radiológicos para ver la panza de animales. Hay que ir con todo” , sentenció.

Durante la entrevista, la ministra de Seguridad respondió además a las críticas de la oposición por el tardío involucramiento del gobierno de Javier Milei en la investigación. Responsabilizó al primer fiscal de la causa por no haber provisto a Nación de datos sobre el caso. “Nos enteramos por tele”, lamentó. Pero destacó: “Desde ese momento, el equipo del Ministerio de Seguridad se trasladó a Corrientes. Estábamos a ciegas pero allí fuimos”.

Asimismo, la funcionaria dijo que el Presidente estaba al tanto de la búsqueda: “Había hablado varias veces con él cuando estaba de viaje. Lo llamé en España, Alemania y Praga. Él estaba al tanto. Lo mantuve informado. Le di información y admití las dificultades que teníamos. Días más tarde, cuando regresó, le llevé un informe. El Presidente estaba muy interesado en conocerlas. Le dije que no quería abandonar la búsqueda en el terreno. Me respondió que haga lo que los expertos me dijeran”.

Por último, Bullrich hizo una apreciación sobre el despliegue de carteles con la cara de Loan durante el debate por la Ley Bases en Diputados. A diferencia de Hernán Lombardi, legislador del Pro, consideró que la actitud del bloque de Unión por la Patria fue “buena”. “A mi me parece bien que lo hayan puesto. Están sumándose a la búsqueda. No me parece que sea una utilización política. Es una manera de utilizar un lugar que va a estar bastantes horas en televisión con el 134″.

