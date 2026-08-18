Cayeron cinco personas acusadas de robar ropa en locales de la avenida Avellaneda

Cuatro mujeres y un hombre fueron detenidos, acusados de integrar una banda dedicada al robo de prendas de vestir bajo la modalidad conocida como “mecheros” en la zona comercial de la avenida Avellaneda, en el barrio porteño de Flores.

El procedimiento se realizó en los últimos días, luego de que personal de la Policía de la Ciudad fuera alertado por los operadores de monitoreo de las cámaras de seguridad.

Según la información oficial, cuatro mujeres y un hombre habían sido detectados después de haber sustraído mercadería de distintos locales de la zona.

La alerta se concentró en las inmediaciones del cruce de la avenida Avellaneda y Argerich, uno de los sectores de mayor movimiento comercial del barrio. A partir de la información aportada por el sistema de videovigilancia, los efectivos se acercaron al lugar y comenzaron la búsqueda de los sospechosos.

Los agentes implementaron entonces un operativo cerrojo en la zona. Tras recorrer las inmediaciones lograron localizar a las cinco personas señaladas como responsables de los robos.

Durante la requisa, los policías encontraron entre sus pertenencias distintas prendas de vestir que, de acuerdo con la investigación, habían sido sustraídas de comercios de la zona.

Ante el hallazgo, se tomó contacto con los propietarios de los locales afectados. Los comerciantes reconocieron la mercadería como propia y confirmaron que las prendas habían sido robadas.

Cayeron cinco personas acusadas de robar ropa en los locales de la avenida Avellaneda

Entre los elementos recuperados había remeras para hombre, camperas, gorros de abrigo y boinas. Por disposición de la Justicia, las prendas fueron secuestradas y posteriormente se ordenó su entrega a los comerciantes damnificados.

Los cinco acusados tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires. Al ser identificados, los investigadores establecieron que una de las mujeres registraba antecedentes por el delito de hurto. El hombre, en tanto, tenía antecedentes reiterados por el mismo delito.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40, a cargo de la jueza Paula Verónica González. La magistrada dispuso que se labraran actuaciones por hurto, la detención de las cuatro mujeres y del hombre y el secuestro de la mercadería recuperada.