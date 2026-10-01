Dos motochorros eran perseguidos por la policía, chocaron y cayeron heridos en Ramos Mejía: fueron detenidos

Una impactante persecución terminó con dos delincuentes heridos en Ramos Mejía. Dos jóvenes manejaban una moto robada en contramano y escapaban de la policía hasta que, para evitar un choque, terminaron cayendo del vehículo y arrastrándose por la vereda. Fueron detenidos por los oficiales poco después.

Ocurrió el pasado martes, cerca de las 15.40, en la intersección de General Alvarado y Bolívar, en la localidad del partido bonaerense de La Matanza. Dos delincuentes, ambos menores de edad, se desplazaban en la moto y eran perseguidos por tres agentes del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) de la Policía Bonaerense.

Los jóvenes conducían a alta velocidad y en contramano por la calle Alvarado, en una zona con gran cantidad de locales y tránsito. Durante su fuga, los delincuentes llegaron a la esquina de Bolívar, donde había un auto que estaba por doblar. Al verlo de frente, el conductor de la moto quiso amagarlo y esquivarlo, pero la maniobra no tuvo éxito.

Fue entonces que chocaron contra el cordón y la moto salió despedida por varios metros. Los jóvenes, en tanto, cayeron sobre la vereda y se desplazaron durante varios segundos debido a la velocidad del choque, hasta que impactaron contra la pared de un local. Luego, ambos quedaron en el piso en medio de la vereda.

Los delincuentes se tomaron la cabeza y varias partes del cuerpo en clara señal de dolor, y se llevaron las rodillas al pecho. Pocos segundos después llegaron los tres agentes que estaban involucrados en la persecución, quienes los redujeron y detuvieron. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.

Dos motochorros eran perseguidos por la policía, chocaron y cayeron heridos en Ramos Mejía

Facundo, comerciante del local donde aterrizaron los jóvenes, comentó la sorpresa del incidente en LN+. “Estábamos trabajando y se escuchó un ruido muy fuerte. Parecía un choque, pero fue que la moto salió raspando con el piso. Fue tremendo el ruido. Nos asomamos a la vidriera para ver qué había pasado, y estaban los dos chicos tirados acá, uno con sangre y lastimado. Fue una sorpresa para todos acá”, contó al canal.

También comentó que cuando los agentes llegaron le informaron que la moto era robada. “Fue al toque que aparecieron los chicos tirados. No tenían armas ni nada [los delincuentes]. Los policías se bajaron un poco nerviosos, calculo que por la situación que vivieron, pero no pasó a mayores, por suerte”, expresó.

Dos motochorros eran perseguidos por la policia, chocaron y cayeron heridos en Ramos Mejia

Al ser consultado sobre la inseguridad en la zona, sostuvo que este tipo de delitos no son habituales, aunque sí son frecuentes otros de menor calibre. “No es que sea algo habitual esto. Por eso estamos sorprendidos. Es algo que no solemos ver, más que alguna moto que pase robando un celular o que abran un auto para sacar una herramienta. Pero no suelen pasar cosas como esta que, si bien es grave, no pasó a mayores”, detalló.

A una cuadra de Alvarado y Bolívar se encontraba el kiosco de Roberto Sabio, el comerciante que fue asesinado a balazos el 7 de noviembre de 2021 por Leandro Suárez, de 29 años. Un año después, Suárez fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de La Matanza.