Cayó en Lanús un hombre que estaba prófugo, acusado de intentar matar a puñaladas a su hermano

Durante más de dos semanas, los investigadores siguieron un mismo objetivo: encontrar a un hombre de 27 años que había desaparecido después de protagonizar un violento ataque contra su propio hermano en Villa Soldati.

El sospechoso, acusado de haber intentado asesinarlo de varias puñaladas tras una discusión familiar, logró mantenerse prófugo. Sin embargo, el seguimiento de sus movimientos terminó por conducir a los investigadores hasta una vivienda de la localidad bonaerense de Lanús, donde finalmente fue detenido.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Investigaciones Comunales 4 de la Policía de la Ciudad, que desde el momento del ataque comenzaron una serie de tareas de inteligencia para reconstruir el recorrido del acusado y establecer los lugares donde podía ocultarse.

Según pudo reconstruir la investigación, el episodio que dio origen a la causa ocurrió el 12 de junio pasado en un departamento localizado sobre la avenida Coronel Esteban Bonorino al 3300, en Villa Soldati.

Todo comenzó cuando el ahora detenido llegó al domicilio familiar y pidió dinero. De acuerdo con la denuncia, la respuesta negativa desató una fuerte discusión entre los dos hombres. Lo que inicialmente era una pelea verbal fue escalando rápidamente hasta transformarse en un episodio de extrema violencia física.

En medio del enfrentamiento, el acusado habría tomado un cuchillo de cocina y atacado a su hermano, provocándole heridas de consideración. La víctima recibió asistencia médica y logró sobrevivir, aunque la gravedad de las lesiones motivó que la Justicia calificara el expediente como una tentativa de homicidio.

Después del ataque, el agresor escapó antes de la llegada de la Policía de la Ciudad y comenzó un período de ocultamiento que obligó a los investigadores a reconstruir minuciosamente sus movimientos.

La pesquisa permitió establecer que el sospechoso continuaba trabajando como conductor de una aplicación de viajes y que utilizaba un automóvil perteneciente a un familiar.

Con el avance de las averiguaciones, los investigadores lograron identificar una vivienda localizada sobre la calle Canadá al 3800, en Lanús, donde el hombre presuntamente permanecía escondido. Fue allí en donde los policías concretaron la detención. El procedimiento se desarrolló sin incidentes y el acusado quedó a disposición de la Justicia.

La causa continúa bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 53, a cargo de la jueza Erika Uhrlandt, ante quien el detenido deberá presentarse en las próximas horas.