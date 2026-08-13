Quién es Pitty, La Numeróloga, mencionada en el caso del femicidio en Villa Devoto

En las últimas horas, el nombre de Pitty, La Numeróloga apareció vinculado a la investigación por el femicidio de Romina María de los Ángeles Calvo en Villa Devoto. Walter Verón, esposo de la víctima y acusado de asesinarla a puñaladas, la mencionó en una carta manuscrita que habría dejado antes del crimen.

“Esa Pitty le cambió toda su personalidad”, escribió Verón en uno de los fragmentos que fue secuestrado por la Policía de la Ciudad en la vivienda ubicada en Pedro Morán al 5200. La frase despertó interrogantes acerca de quién es la famosa numeróloga y qué relación mantenía con la víctima.

Su verdadero nombre es Verónica Asad, aunque desde hace años se hizo conocida públicamente como Pitty, La Numeróloga. La mujer alcanzó popularidad a partir de sus participaciones en diferentes programas de televisión, donde realizó predicciones sobre famosos y acontecimientos del mundo del espectáculo. Con el crecimiento de las redes sociales, trasladó buena parte de su actividad a las plataformas digitales y actualmente reúne alrededor de un millón de seguidores.

Pitty, La Numeróloga cuenta con más de un millón de seguidores en redes sociales (Foto: Instagram @pitty_la_numerologa_)

Pitty se dedica a la numerología, una práctica esotérica que atribuye significados a los números y los relaciona con aspectos de la personalidad o acontecimientos de la vida de las personas a partir de datos como sus nombres y fechas de nacimiento.

Su nombre se hizo sumamente conocido en 2023, cuando se conoció que había sido contratada durante la gestión de Silvina Batakis en el Banco Nación para brindar servicios de coaching.

Además de sus apariciones mediáticas, desarrolló diferentes emprendimientos. Entre ellos se encuentra Pitty Velas, dedicado a la comercialización de velas y esencias, que funciona también mediante franquicias. Precisamente así es como surgió su conexión con Romina Calvo, la mujer asesinada en Villa Devoto.

En diálogo con LN+, Pity decidió hablar sobre este brutal episodio y contar cómo fue que conoció a Romina. “Ella vino a muchos cursos y talleres míos. Después, se enteró de que yo estaba vendiendo las franquicias. Ella vino interesada en querer comprarse una franquicia, pero no pudo porque no tenía el dinero. Como vi que trabajaba tan bien, le di una oportunidad. Ella empezó a pagar todo como corresponde, a hacerse cargo del local. De hecho, hace un mes, señó otro local”, recapituló la numeróloga sobre cómo comenzó su vínculo con la mujer.

Femicidio en Villa Devoto. Un hombre mató a puñaladas a su mujer su casa en Pedro Morán al 5200 y Lope de Vega Fabián Marelli

Sin embargo, Pity dijo desconocer cómo era la relación que Romina tenía con su esposo, Walter. Sí confirmó que fue el hijo de la víctima quien se comunicó con ella para decirle que su madre había sido asesinada. “La verdad que el tipo es un asesino, un femicida. No se puede creer que todavía existan estas situaciones. Hoy a la mañana me sonó el teléfono y un nene me dijo: ‘Piti, mi mamá hoy no va a poder ir a trabajar’. Y yo le respondí y le dije: ‘Hola, ¿cómo te va? ¿Por qué?’. A lo que él me respondió: ‘Porque mi papá mató a mi mamá’“, recordó aún traumatizada por el episodio.

¿Qué pasó en el femicidio de Villa Devoto?

El crimen ocurrió durante la mañana del jueves en un PH ubicado en Pedro Morán al 5200, en Villa Devoto. Según fuentes policiales, a las 6.50 ingresó un llamado al 911 realizado por el hijo de 21 años de la pareja. El joven explicó que estaba durmiendo cuando su hermana de ocho años lo despertó para contarle que su padre estaba atacando con un cuchillo a su madre.

Cuando la Policía de la Ciudad y personal del SAME llegaron a la vivienda, encontraron a Romina María de los Ángeles Calvo, de 40 años, con múltiples heridas de arma blanca. El titular del SAME, Alberto Crescenti, informó que la víctima presentaba lesiones en el cuello y el abdomen y que murió como consecuencia de una importante hemorragia.

Para ese momento, Verón había abandonado la propiedad. Poco después, los efectivos consiguieron localizarlo aproximadamente a 200 metros de la escena del crimen. Presentaba graves heridas de arma blanca que, de acuerdo con la información preliminar, habrían sido autoinfligidas.