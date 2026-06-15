Cayó la líder de una banda de viudas negras: estuvo prófuga más de un año y fue detenida en un hotel alojamiento

La captura se produjo de manera inesperada y en el lugar menos pensado. Después de permanecer prófuga durante más de un año, Paula Belén Montaño, de 31 años, señalada por los investigadores como la líder de una banda de “viudas negras” que operaba en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, fue detenida en un hotel alojamiento de Esteban Echeverría.

La mujer era intensamente buscada por la Justicia en el marco de una causa por robos bajo la modalidad que consiste en seducir a hombres en boliches, bares o a través de redes sociales, drogarlos y luego despojarlos de dinero, vehículos y objetos de valor.

Según la investigación, Montaño había logrado mantenerse fuera del radar policial durante más de 18 meses utilizando distintos perfiles y nombres falsos para evitar ser localizada. Incluso, en una oportunidad, consiguió escapar cuando los investigadores la tenían prácticamente cercada durante la fiesta de 15 de una sobrina en el barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache, en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

Su caída se produjo el jueves pasado en un albergue transitorio ubicado en la localidad bonaerense de Monte Grande. Según constancias de la investigación a las que accedió LA NACION, una de las mujeres que se encontraba junto a ella sufrió una descompensación dentro de una habitación, por lo que desde el establecimiento solicitaron asistencia médica y policial.

Parte de lo secuestrado durante la detención de la líder de la banda de viudas negras en el partido de Esteban Echeverría Ministerio de Seguridad

Cuando los efectivos llegaron al lugar comenzaron a identificar a las personas presentes. Fue entonces que detectaron que una de las mujeres tenía un pedido de captura vigente. Los investigadores sostienen que Montaño intentó simular un malestar físico para retirarse sin ser identificada, pero la maniobra fracasó.

En el momento de la detención, llevaba colocadas seis cadenas, seis anillos y un dije de oro. Además, en el procedimiento se secuestraron diversos elementos que ahora serán analizados para determinar si guardan relación con los hechos investigados.

El robo que desarticuló a la banda

La causa que derivó en su captura comenzó en diciembre de 2024. Según consta en el expediente, un hombre conoció a tres mujeres en un boliche de Palermo y luego las invitó a continuar la noche en su vivienda de Villa La Ñata, Tigre.

Ya en el domicilio, una de las jóvenes le ofreció una bebida. Poco después, el hombre perdió el conocimiento. Horas más tarde despertó mareado, con la casa completamente revuelta y sin rastros de las visitantes.

El auto secuestrado durante la detención de la líder de la banda de viudas negras en el partido de Esteban Echeverría Ministerio de Seguridad

Los delincuentes se llevaron tres guitarras —una de ellas autografiada por los músicos Miguel “Botafogo” Vilanova y Nicolás Bereciartúa, hijo del bajista Vitico y miembro del grupo de rock The Black Crows—, amplificadores, pedales de efectos, equipos de sonido, dinero y hasta un Renault Sandero.

La investigación quedó en manos de la Sub DDI Tigre y de la fiscalía encabezada por Cosme Iribarren, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro. A partir del análisis de cámaras de seguridad, redes sociales y antenas telefónicas, los detectives bonaerenses lograron identificar a varias integrantes de la organización.

Entre ellas apareció Micaela Garrido, una cabo de la Policía Federal Argentina que prestaba servicios en la terminal de ómnibus de Retiro. La mujer fue detenida en enero de 2025 y posteriormente condenada a cuatro años de prisión por robo agravado.

Los investigadores creen que Montaño cumplía un rol central en la estructura criminal y sospechan que la banda cometió otros robos similares que aún están bajo investigación.

Tras ser indagada por la Justicia, la acusada optó por no declarar y continuará detenida mientras avanza el expediente en su contra por robo agravado en poblado y en banda.

Mientras tanto, las pesquisas continúan para dar con una tercera integrante de la organización, que permanece prófuga.