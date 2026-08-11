Cayó un “viudo negro” que contactó a tres mujeres por una app de citas y luego las amenazó y les robó

Un hombre fue detenido en el partido bonaerense de Merlo, acusado de haber asaltado a tres mujeres a las que había contactado a través de una aplicación de citas y con quienes había pactado un encuentro en un departamento del barrio porteño de Retiro. Según la investigación, una vez dentro del inmueble les robó.

El episodio ocurrió en un departamento situado sobre la calle Suipacha al 900. El sospechoso había llegado al lugar luego de acordar una cita mediante una aplicación de citas. Allí se encontró con las tres mujeres y, de acuerdo con la denuncia, una vez que estuvo dentro del inmueble cambió el tono del encuentro: las amenazó con un arma blanca y se apoderó de distintos objetos de valor antes de escapar.

A partir de la denuncia, efectivos de la División Investigaciones Comunales 1 Norte comenzaron una pesquisa para identificar y localizar al sospechoso. Para reconstruir sus movimientos, los detectives analizaron imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas y sumaron a esas pruebas los datos aportados por las víctimas.

Cayó un viudo negro acusado de robarle a tres mujeres Ministerio de Seguridad

Con el avance de las tareas de investigación, los policías lograron determinar que el “viudo negro” tenía domicilio en la localidad de Mariano Acosta, en el partido bonaerense de Merlo. Esa información permitió establecer el lugar donde podría encontrarse y solicitar una orden de allanamiento.

El procedimiento fue autorizado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 35, a cargo de Osvaldo Rappa.

Cayó un viudo negro acusado de robarle a tres mujeres Ministerio de Seguridad

Los efectivos llegaron hasta la vivienda señalada y concretaron el allanamiento. Allí encontraron una campera que, según la descripción realizada por las tres damnificadas, era la misma que el sospechoso habría utilizado al momento de cometer el robo.

Ese elemento quedó secuestrado y pasó a formar parte de la investigación como una de las evidencias reunidas contra el imputado.

Tras el operativo, el hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. El magistrado interviniente ordenó su traslado y dispuso el secuestro de la prenda vinculada con el hecho.