Cayó una banda de extranjeros que robaba departamentos en Belgrano: uno de los detenidos tenía pedido de captura internacional

La rápida reacción de un vecino para llamar al 911 tras advertir, a través de las cámaras de seguridad instaladas en el edificio, que varias personas desconocidas se encontraban recorriendo los pasillos del inmueble mientras él no estaba en su departamento, permitió que tres ciudadanos extranjeros que se dedicaban al robo de departamentos en el barrio porteño de Belgrano fueran detenidos in fraganti.

Cuando los efectivos de la Comisaría Vecinal 13C de la Policía de la Ciudad llegaron al complejo, situado sobre la calle Roosevelt al 2600, sorprendieron a una pareja que intentaba abandonar el edificio y lograron reducirla en el ingreso. Al mismo tiempo, un tercer sospechoso escapó hacia los pisos superiores utilizando la escalera.

Los efectivos iniciaron una persecución interna hasta el 8° piso, donde el hombre intentó evitar la detención arrojándose hacia el séptimo nivel. Como consecuencia de esa maniobra sufrió lesiones y finalmente fue reducido.

El caso tomó una dimensión mayor cuando la División Enlace Interpol realizó un cotejo de huellas dactilares sobre uno de los detenidos. El análisis permitió establecer que el hombre, un colombiano de 38 años, utilizaba otra identidad y que sobre él pesaba un pedido de captura internacional.

La Policía de la Ciudad detuvo a una banda de extranjeros que robaba edificios en Belgrano

Además de un antecedente en la Argentina por robo en poblado y en banda cometido en 2016, Interpol Colombia informó que el sospechoso registraba antecedentes por integrar organizaciones delictivas, alterar dispositivos electrónicos mediante software malicioso y cometer hurtos de equipos de telefonía celular.

Otro de los integrantes de la banda también era colombiano y presentaba un extenso historial criminal. El hombre, de 59 años, acumulaba 10 antecedentes por robos simples y robos agravados y, además, registraba una condena unificada de cuatro años y nueve meses de prisión.

La Policía de la Ciudad detuvo a una banda de extranjeros que robaba edificios en Belgrano Prensa Ministerio de Seguridad

La tercera detenida es una mujer venezolana que también poseía antecedentes judiciales. Según la investigación, tenía causas por encubrimiento (2025), hurto (2025) y robo (2026).

Por uno de esos expedientes había recibido una probation de un año en mayo pasado. Asimismo, la Dirección Nacional de Migraciones había declarado irregular su permanencia en la Argentina y ordenado su expulsión del país, aunque esa resolución todavía no quedó firme.

Departamentos violentados y herramientas para abrir puertas

Tras asegurar el edificio, los uniformados inspeccionaron los distintos pisos y comprobaron que varios departamentos situados en el tercer nivel habían sido violentados.

La Policía de la Ciudad detuvo a una banda de extranjeros que robaba edificios en Belgrano Prensa Ministerio de Seguridad

Los investigadores destacaron que la puerta principal del edificio no presentaba daños, por lo que ahora intentan determinar de qué manera los delincuentes lograron ingresar al inmueble sin forzar el acceso.

Durante el procedimiento se recuperó dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor que habían sido sustraídos de los departamentos.

Además, la Policía secuestró una importante cantidad de herramientas utilizadas habitualmente para vulnerar cerraduras y abrir puertas sin generar demasiado ruido. Entre los elementos incautados había una barreta, destornilladores, pinzas y una prensa hidráulica.