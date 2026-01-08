Choque entre dos colectivos: hay al menos 18 heridos y tres están en grave estado

Un fuerte choque entre dos colectivos de las líneas 12 y 151 se produjo este mediodía en el barrio porteño de Balvanera y dejó al menos 18 personas heridas, tres de ellas en grave estado. El accidente ocurrió en Adolfo Alsina al 1900, entre las calles Combate de los Pozos y Sarandí.

Según informaron desde el SAME, 11 heridos debieron ser derivados de urgencia a distintos centros de salud de la ciudad por politraumatismos, mientras que otras 7 personas fueron asistidas en el lugar, sin necesidad de traslado.

Personal de urgencias advirtió, en tanto, que 3 personas se encuentran en grave estado a raíz de la colisión. De acuerdo a lo informado, las víctimas, todas ellas mayores de edad, fueron trasladadas a los hospitales Durand, Fernández, Argerich, Penna y Ramos Mejía.

Choque entre dos colectivos en Balvanera

El hecho ocurrió cerca del mediodía, cuando ambos colectivos chocaron -por motivos que aún se encuentran bajo investigación- metros antes de llegar a la esquina de Alsina y Combate de los Pozos. Tras ello, personal de Bomberos de la Ciudad, del SAME y de la Comisaría Vecinal 3 arribaron al lugar, donde rápidamente se montó un amplio operativo en la zona centrado en la asistencia de las víctimas.

Al momento se desconocen la causas que habrían originado el accidente que deberá ahora ser investigado. Según pudo consignarse en el lugar, el frente del colectivo 151 - en el que viajaban la mayoría de las víctimas, quedó destrozado.

CABA: choque entre dos colectivos urbanos

Choque en San Cristobal

Más temprano, también se reportó otro choque en el barrio porteño de San Cristóbal, en el que dos personas resultaron heridas, luego de que uno de los vehículos involucrados diera un vuelco. El episodio ocurrió en la intersección de Avenida San Juan y Matheu.

Como consecuencia del impacto, una joven de 23 años y un hombre de 40 años sufrieron politraumatismos y debieron ser traslados por el personal del SAME al Hospital Ramos Mejía.

Fuentes de la policía de la Ciudad detallaron a LA NACION que en el siniestro estuvieron involucrados un Toyota Corolla, cuyo conductor y acompañante resultaron lesionados, y un Toyota Etios.

Tras el accidente, las autoridades ordenaron las pericias y la realización del examen de alcoholemia al conductor del Toyota Corolla, quedando supeditadas nuevas medidas a la obtención de esos resultados.