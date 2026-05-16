Ofrecen una recompensa de $10.000.000 para atrapar al hombre que abuso sexualmente de una menor en Miramar

A casi más de tres meses del ataque contra una adolescente en Miramar y después que quedó en libertad un sospechoso, el Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de $ 10.000.000 para quien pueda aportar datos que permitan la identificación y detención del responsable de abusar sexualmente de la menor.

El pedido de recompensa había sido solicitado el 10 de abril pasado por la fiscal Ana María Caro, a cargo de la investigación del abuso sexual agravado y privación ilega de la libertad de la menor, ocurrido el 29 de enero pasado, a las 5.15 en la playa, a la altura de la calle 31, en Miramar

A partir de la investigación realizada por la Justicia se determinó que el sospechoso de la agresión sexual tendría 30 años, contextura robusta, tez trigueña y cabello corto negro. Vestía buzo y pantalón negro.

“Debido a que no se ha logrado identificar al autor de los ilícitos referidos y considerando la gravedad de los mismos, cometidos en perjuicio de una menor, en situación de extrema vulnerabilidad, resulta imperativo disponer un ofrecimiento de recompensa. Dicha medida tiene como fin recabar información que permita la individualización, localización y posterior detención del responsable”, se consignó en el pedido realizado por la representante del Ministerio Público.

La resolución con el ofrecimiento de recompensa fue publicada en jueves pasado y quedó oficializada con la resolución 433/2026, del Ministerio de Seguridad Nacional.

En febrero había sido apresado un sospechoso por el abuso sexual de la adolescente. Pero, a fines de ese mes fue liberado por falta de pruebas.

El cotejo genético que aparecía como la principal y más contundente prueba judicial para incriminar al único detenido por la violación de la adolescente, dio resultado negativo.

Los perfiles de ADN de las muestras de semen y de otras evidencias halladas en el cuerpo de la víctima durante su primera atención médica tras el ataque no coincidieron con los marcadores genéticos presentes en la sangre extraída al único imputado que tenía la causa.