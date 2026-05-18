Conmoción en Chascomús: iba en una moto, lo atropellaron, fue golpeado por un vecino y murió

La Justicia investiga la muerte de un adolescente de 15 años que falleció en Chascomús en circunstancias que todavía no están claras. El chico fue atropellado cuando viajaba como acompañante en una moto y después fue golpeado, mientras era asistido, salvajemente por un vecino. Falleció 48 horas después en una sanatorio de la ciudad de Buenos Aires.

“Todavía no se pudo determinar las causas que provocaron la muerte de Kevin Martínez, de 15 años. Es probable que haya muerte por las heridas que sufrió en el accidente y no por los golpes que le dio un vecino”, explicaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales.

El ataque del agresor a Martínez quedó fue filmado por un vecino que fue testigo de los hechos y presentado por la familia de la víctima cuando hizo la denuncia.

La familia denuncia, además, malos tratos de parte de personal policial y de la patrulla municipal.

“Después del choque, el personal de la ambulancia lo deja estable. Lo deja sentado en el cordón, gritando por su pierna [sufrió fracturas]. La policía lo esposa y lo trata de mala manera. Le pusieron la rodilla sobre el pecho”, dijo Romina, la madre del adolescente fallecido.

En el momento en que la policía tenía reducido al adolescente se acercó un vecino y comenzó a golpearlo de forma salvaje, ante la pasividad de todos los presentes (personal policial, médico y de la patrulla municipal).

La secuencia del ataque a golpes

“Fue un homicidio de la peor manera. Hubo una responsabilidad policial, que lo esposó y lo dejó ahí. No tengo dudas de que es un homicidio agravado, después vamos a ver la participación criminal de cada una de las personas que estaba en el lugar. Lo dejaron indefenso ante la situación y accionar de Leonardo Marcelino, que le pisa el cuello y después le pega reiteradamente en la sien. La causa de muerte fueron los golpes de Marcelino”, dijo el abogado José Equiza, que representa a la familia del chico muerto.

La moto en la que circulaba como acompañante Martínez tenía pedido de secuestro desde el sábado 9 de este porque estaba denunciada como robada.

La investigación de la muerte de Martínez está a cargo de la fiscal Daniela Bertoletti Tramuja, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°9 de Chascomús, dependiente de la Fiscalía General de Dolores.

“Marcelino tiene antecedentes. Hace un mes fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 por abuso sexual. No estaba preso porque la defensa recurrió la sentencia", afirmó Equiza.

Respecto del accionar del personal policial y médico, Equiza explicó: “Es inexplicable. Voy a pedir un grado de participación criminal, ya sea los de la ambulancia, el personal policial y de la patrulla municipal. Hubo una red de complicidades. Si hubiesen actuado como debía actuar esto no habría pasado. Las pruebas, los videos son claros”.

Según la madre del adolescente muerto, los médicos que atendieron a su hijo le dijeron que su hijo tuvo muerte cerebral y que la situación era irreversible. Falleció el 14 de este mes, 48 horas después del accidente y del ataque a golpes.

El momento en que el adolescente es golpeado captura

La moto en la que circulaba Martínez era conducido por un chico que conocía de la escuela.

“No lo conocía a la persona con la que Kevin iba a la moto. Hay una mamá que va ocuparse de lo de su hijo. Mi hijo estaba circulando en una moto y tuvo un accidente. Nunca tuvo una entrada en la comisaría. No tenía antecedentes”, afirmó Romina.

Una de las hermanas de Kevin dijo: “Mi hermano era una luz. Se levantaba todos los días a las 7 para ir a la escuela. Kevin podría haber elegido un camino malo, pero decidía quedarse en casa. Jamás se lo llevaron en un patrullero, jamás lo encontraron robando nada”.

El accidente ocurrió el 12 de este mes en Quintana y Jacarandá, en Chascomús. Kevin iba como acompañante de una moto HONDA XR150 conducida por Sebastián M., de 17 años. El vehículo donde iban los dos adolescentes chocó contra un Ford Ka manejada por una joven de 25 años.