Ciclista muerto en Palermo: el conductor que se fugó fue liberado tras pagar una fianza muy baja

Durante la madrugada del 3 de julio, el cuerpo de Manuel Enrique Pescador Martínez, quedó tendido sobre la calle Ugarteche al 2800, en pleno Palermo. Había salido a andar en su bicicleta cuando fue embestido por una camioneta Toyota SW4 que circulaba a toda velocidad. El conductor no frenó, no asistió a la víctima y se dio a la fuga. Lo dejó tirado y durante más de siete horas estuvo prófugo.

El viernes pasado, la jueza Alejandra Mercedes Alliaud —titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°1— le otorgó la excarcelación al conductor bajo una caución de $1.000.000.

Pero para la fiscalía, esa decisión fue errónea y peligrosa. Ahora, Pablo Recchini, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°30, apeló la excarcelación del imputado, quien fue acusado por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo con motor, agravado por haberse fugado sin intentar socorrer a la víctima.

El incidente vial ocurrió alrededor de las seis de la mañana. Pescador Martínez circulaba en su bicicleta por la Avenida Las Heras, cuando fue atropellado por una camioneta que venía cruzando de modo imprudente y a toda velocidad por la intersección de la avenida Las Heras y la calle Ugarteche, en el barrio porteño de Palermo. Según indicó la investigación, el ciclista habría cruzado con el semáforo en rojo, pero el conductor lo embistió de lleno y escapó sin siquiera intentar asistirlo.

Luego de un par de horas, agentes de la Comisaría 14A dieron con la camioneta abandonada. Estaba a unas 20 cuadras del lugar del hecho, en la intersección de las calles Julián Álvarez y Juncal. Y tenía daños visibles en el capó. Pero, el imputado fue detenido recién después del mediodía, justo cuando salía de su domicilio acompañado por un abogado, dispuesto —según él— a entregarse.

El resultado de la autopsia realizada por profesionales del Cuerpo Médico Forense confirmó que el ciclista sufrió politraumatismos y múltiples hemorragias internas y externas que derivaron en su muerte.

El fiscal Recchini fue tajante: "No asistir a la víctima no fue un descuido. Fue una maniobra para entorpecer la investigación". En el recurso de apelación el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), argumentó que el acusado nunca se puso espontáneamente a disposición de la justicia, sino que fue hallado gracias al despliegue de la investigación policial. Además, destacó que los riesgos procesales no pueden ser neutralizados mediante la imposición de una caución real o mediante otras pautas de conducta.

“Se dio a la fuga, dejando a la víctima tendida en la cinta asfáltica sin brindarle ningún tipo de asistencia, siendo finalmente detenido a las 13:40 hs. (más de siete horas después), cuando fue hallado a partir de las diligencias investigativas practicadas por personal policial, y en ocasión que salía de su domicilio con su abogado para ‘entregarse’”, sostuvo el fiscal Recchini.

Ese lapso impidió realizarle estudios clave como los exámenes de alcohol y drogas en sangre, que pierden efectividad con el paso de las horas.

Además, advirtió que la falta de colaboración del acusado entorpeció otras pericias. “No fue posible determinar la posición final del vehículo del imputado, y la ausencia de huellas de frenado dificulta la estimación de la velocidad de circulación”, agregó.

Como si fuera poco, las cámaras de seguridad, según describió el fiscal, muestran una actitud evasiva y no un estado de shock: “Muestran al imputado estacionando el vehículo, alejándose con una capucha puesta y actuando de manera esquiva al percatarse de las cámaras, lo que sugiere una conducta deliberada para no ser descubierto más que un estado de confusión”.

La excarcelación bajo la lupa

A pesar de estos elementos, la jueza Alliaud concedió la excarcelación. Consideró que, como el imputado no tenía antecedentes penales y la pena máxima del delito cometido no supera los ocho años de prisión, podría ser beneficiado con una condena condicional. Además, valoró que el acusado ya se había presentado ante las autoridades, siendo indicio de colaboración sin intención de obstaculizar el proceso.

Pero para la fiscalía, eso no alcanza. Recchini pidió que se revoque el fallo y que, de mantenerse la excarcelación, se eleve la caución a una suma “considerablemente mayor”. Señaló que el monto de un millón de pesos no resulta persuasivo para asegurar que el acusado se presente en el proceso, sobre todo cuando su conducta inicial fue la de “escapar”.

La Cámara deberá ahora revisar el planteo del fiscal y decidir si revoca el beneficio o impone nuevas condiciones. Mientras tanto, la familia de la víctima espera justicia.