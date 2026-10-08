Clausuraron un boliche en Palermo por presunta venta de drogas: hay tres detenidos

La Policía de la Ciudad encabezó este jueves desde la madrugada un amplio operativo de seguridad que incluyó un allanamiento en un boliche del barrio porteño de Palermo. El local bailable “Carnal”, ubicado sobre la avenida Niceto Vega al 5500, fue denunciado por presunta venta de drogas durante los diferentes eventos que se realizaban en el lugar.

De esta forma, personal de la División Antidrogas de la Policía de la Ciudad se acercó en las primeras horas de esta mañana al boliche para dar inicio al procedimiento de antidrogas. Tal como confirmaron a LA NACION, durante el operativo se secuestraron estupefacientes (no se precisó la cantidad) y se detuvieron a tres personas.

Según fuentes de Seguridad porteñas, los involucrados tendrían una empresa de producción que alquilaba el lugar para eventos en donde se realizaba la venta de drogas. Además del allanamiento y clausura del boliche, se realizaron otros tres operativos en domicilios particulares.

Ahora intervienen en el caso el Juzgado Penal y Contravencional de Faltas Número 31, Secretaría 61, y la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), que deberán determinar las responsabilidades correspondientes.

La Ley 23.737 establece penas para distintas conductas vinculadas con las drogas. El artículo 5 contempla el comercio, la tenencia con fines de comercialización, la distribución y el suministro de estupefacientes y establece, para esas conductas, una pena de 4 a 15 años de prisión.

El antecedente del boliche

El pub ya había sido protagonista de un escándalo en 2021, cuando durante el aislamiento obligatorio por la pandemia de Covid-19 realizaron una fiesta clandestina en el primer piso del edificio con más de 40 personas sin distancia, barbijos ni cuidados. En ese entonces, regía una restricción de circulación nocturna de 20 a 6 y el cierre de bares entre las 19 y las 6 de la mañana.

Sin embargo, en el lugar se desarrollaba una fiesta de música electrónica clandestina que, finalmente, fue clausurada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) porteño.

La fiesta se desarrollaba en la terraza cerrada del bar Carnal

En este marco, detuvieron a dos hombres de 43 y 48 años, señalados como los organizadores del evento, y los dueños del local recibieron una infracción al Artículo 129 por Encubrimiento de Actividad de Baile. A los asistentes, en tanto, se les labraron actas contravencionales por infracción al artículo 205 del Código Penal y secuestraron un parlante con potencia, dos bandejas de DJ, un mezclador de sonido y un control de iluminación de luces de salón.

El fiscal Miguel Kessler, a cargo del operativo, dispuso la identificación de todos los presentes, quienes “incumplían las disposiciones que prohíben las reuniones interiores de cualquier tipo” y pidió “la corroboración de los permisos correspondientes para circular” en esa etapa de la pandemia.